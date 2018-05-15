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賴英里被爆和總裁奢華親暱同遊日本 龍巖和寒舍都回應了

假照醜聞延燒 梅根父為免女兒難堪 不去王室婚禮了

2018-05-15 08:29聯合報 記者許祖菱╱即時報導

英國王室哈利王子與未婚妻梅根．馬克爾世紀婚禮倒數五天，現在卻傳出原本要牽女兒走紅毯的梅根父親湯瑪斯．馬克爾（Thomas Markle）因遭踢爆他故意製造畫面讓狗仔攝影師拍照，決定不出席王室婚禮。

今年73歲的湯瑪斯13日遭媒體爆料，他和攝影師雷納（Jeff Rayner）被監視器錄下一起走進網咖，湯瑪斯喬裝在看王室婚禮新聞，設計出一系列「假」照片。

消息傳出後，美國名人新聞網站《TMZ》報導，湯瑪斯因「不想讓女兒及王室家族難堪」，已經決定不出席王室婚禮。

針對這則報導，英國肯辛頓宮回應，這是梅根婚禮前夕個人私下事務，要求媒體尊重隱私；而哈利和梅根也再次要求媒體，在這個婚禮前的困難時刻理解、尊重湯瑪斯。

湯瑪斯六天前曾心臟病發住院，但經過診療已經自行離開醫院，當時他曾表示他能夠參加婚禮。

《TMZ》報導提到，湯瑪斯說，他無意傷害女兒和王室，他也不是為了錢。他曾抱怨，過去一年來他常被狗仔突擊拍下一些毀損他個人形象的照片。湯瑪斯也曾拒絕報酬5萬美元至10萬美元間（約台幣150萬至300萬）的節目訪問邀請。他說，他以為安排讓人拍照可以重塑他的公眾形象。    

哈利王子尚未見過未來準岳父、岳母，肯辛頓宮先前曾表示，梅根的父母將於本周私下會晤王室成員，其中也包括英國女王。但現在湯瑪斯是否會如期在14日晚間飛往倫敦還未能確定。

梅根與分別和父母在畢業典禮上合照。Instagram_meghanmarkle_...
梅根與分別和父母在畢業典禮上合照。Instagram_meghanmarkle_hd
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梅根（右）與父親湯瑪斯（左）。Instagram_meghanmarkle_hd
梅根（右）與父親湯瑪斯（左）。Instagram_meghanmarkle_hd
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婚禮王室英國梅根馬克爾

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