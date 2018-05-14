英王室婚禮在即 民調：哈利王子最受喜愛

2018-05-14 23:41 中央社 倫敦14日綜合外電報導



一項最新民調顯示，英國哈利王子和他祖母、女王伊麗莎白二世，是最受全球喜愛的英國王室成員。哈利王子將於19日迎娶美籍未婚妻梅根馬克爾，但對此有興趣的人僅約1/4。

路透社報導，英國市調組織易普索莫里（Ipsos MORI）在28個國家進行調查發現，英國王室普遍獲得各國民眾好感。

平均35%的民眾對英國王室有好感，11%民眾則對他們沒有好感，約有一半民眾沒意見或不知道。

民調還指出，33歲哈利王子（Prince Harry）及92歲女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）是最受喜愛的英國王室成員，平均都獲23%受訪民眾喜愛。哈利王子則最受英國人喜愛。

受喜愛度緊追在哈利王子及伊麗莎白二世之後的，是哈利的哥哥威廉王子（Prince William）和妻子凱特王妃（Kate Middleton）。凱特是美國人最喜愛的英國王室成員。

哈利王子的父親、英國王儲查爾斯（Prince Charles）好感度得分最低。