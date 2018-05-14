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洛克斐勒夫婦珍藏 拍出249億元創紀錄

2018-05-14 00:51中央社 紐約22日綜合外電報導

已故美國銀行家洛克斐勒夫婦的藝術珍藏在紐約佳士得拍賣，締造22項世界紀錄，8億3200萬美元（約新台幣249億元）的總拍賣金額更創下私人珍藏和藝術品的最高拍賣金額。

美聯社報導，洛克斐勒家族將把本週拍賣全部所得捐作慈善公益。

佳士得（Christie's）說，買家衝著象徵美國成功故事的洛克斐勒家族的名氣競標，1500多件收藏全部拍出。

畢卡索（Pablo Picasso）1905年創作的名作「拿著花籃的女孩」（Fillette a la corbeille fleurie），是洛克斐勒（David Rockefeller）和妻子佩姬．洛克斐勒（Peggy Rockefeller）珍藏藝術品的焦點。

這幅畫當年由美國蒐藏家葛楚德．史坦（Gertrude Stein）和兄弟李奧（Leo）直接向畢卡索購得，如今以1億1500萬美元拍出，是史上畫作第6高價。

畢卡索目前以超過1億美元高價拍出的畫作，總共有4幅。除了他以外，沒有其他藝術家以這樣天價拍出的畫作超過一幅。

洛克斐勒去年逝世，享壽101歲，他是美國石油大亨約翰．洛克斐勒（John D. Rockefeller）的孫子。

法新社報導，這幅畫將出借巴黎奧塞美術館（Paris's Musee d'Orsay）9月起的畢卡索作品展。

巴黎奧塞美術館將和巴黎畢卡索美術館（Picasso Museum-Paris）合作推出「畢卡索：藍與玫瑰」展，將展出畢卡索1900至1906年作品，其中包括畢卡索重要的藍色和玫瑰時期，將自今年9月18日展至2019年1月6日。

佳士德（Christie's）這次紐約拍賣洛克斐勒珍藏，總計拍得8億3200萬美元，遠遠超越2009年名設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）和他的長期伴侶貝爾傑（Pierre Berge)珍藏品拍得的4億8400萬美元。

此外，洛克斐勒夫婦珍藏的法國印象派畫家莫內（Claude Monet）和野獸派畫家馬蒂斯（Henri Matisse）的作品，也刷新這兩位藝術家作品的拍賣紀錄。

畢卡索美術館巴黎

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