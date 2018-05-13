哈利迎娶梅根 英王室公布女王批准文件

2018-05-13 22:21 中央社 倫敦13日專電



英國王室臉書（Facebook）今天公布女王伊麗莎白二世簽署、批准孫子哈利王子迎娶美國女星梅根馬克爾的法律文件。圖擷取自The Royal Family 臉書 分享 facebook 英國王室臉書（Facebook）今天公布女王伊麗莎白二世簽署、批准孫子哈利王子迎娶美國女星梅根馬克爾的法律文件。

哈利王子和梅根馬克爾19日將在倫敦西方的溫莎城堡（Windsor Castle）舉行婚禮。

根據王室的臉書帳號，女王批准孫子結婚的文書非常喜氣，以漂亮的手寫花體字，批准「最親愛的孫子」亨利·查爾斯·艾柏特·大衛王子（Henry CharlesAlbert David）迎娶瑞秋·梅根·馬克爾（RachelMeghan Markle）。

王室表示，這份批准書由王室辦公室起草，再聘請藝術家代筆手寫。文件上的左方圖騰有一隻紅色的龍，是威爾斯的紋章，上方則是英國的國花玫瑰、薊花以及酢漿草。下方融合哈利王子自己的紋章，包括母親黛安娜王妃史賓塞家族的3枚紅色扇貝。

文件右方的圖騰也有一支玫瑰，因為玫瑰同樣也是梅根祖國美國的國花。玫瑰下方左右各有兩支金色罌粟（花菱草），是梅根馬克爾故鄉加州的州花。花朵下方融合哈利王子的扇貝圖騰，最下方則是橄欖枝，取自美國國徽。

文件右上方有女王的手寫簽名「伊麗莎白」。

英國廣播公司（BBC）報導，女王是在3月簽署批准書的，王位繼承順位前六的人成婚都必須得到女王批准。哈利王子原本是第五順位繼承人，但是姪子路易王子4月23日誕生後，他的排名往後變成第六順位。

英國1772年「王室婚姻法」（Royal MarriagesAct）明定，王室後裔結婚必須獲得君主同意，否則婚姻無效。

王室婚姻法在2013年被「王位繼承法」（Succession to the Crown Act）取代，放寬王室成員可以和羅馬天主教徒成婚，不過羅馬天主教徒不能繼承王位。王位繼承法也移除了男性子嗣繼承權比女性優先的規定，採取男女平等。