親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

愈來愈熱上看35度 氣象局一張圖讓你看懂未來一周天氣

哈利迎娶梅根 英王室公布女王批准文件

2018-05-13 22:21中央社 倫敦13日專電

英國王室臉書（Facebook）今天公布女王伊麗莎白二世簽署、批准孫子哈利王子迎...
英國王室臉書（Facebook）今天公布女王伊麗莎白二世簽署、批准孫子哈利王子迎娶美國女星梅根馬克爾的法律文件。圖擷取自The Royal Family 臉書
分享
英國王室臉書（Facebook）今天公布女王伊麗莎白二世簽署、批准孫子哈利王子迎娶美國女星梅根馬克爾的法律文件。

哈利王子和梅根馬克爾19日將在倫敦西方的溫莎城堡（Windsor Castle）舉行婚禮。

根據王室的臉書帳號，女王批准孫子結婚的文書非常喜氣，以漂亮的手寫花體字，批准「最親愛的孫子」亨利·查爾斯·艾柏特·大衛王子（Henry CharlesAlbert David）迎娶瑞秋·梅根·馬克爾（RachelMeghan Markle）。

王室表示，這份批准書由王室辦公室起草，再聘請藝術家代筆手寫。文件上的左方圖騰有一隻紅色的龍，是威爾斯的紋章，上方則是英國的國花玫瑰、薊花以及酢漿草。下方融合哈利王子自己的紋章，包括母親黛安娜王妃史賓塞家族的3枚紅色扇貝。

文件右方的圖騰也有一支玫瑰，因為玫瑰同樣也是梅根祖國美國的國花。玫瑰下方左右各有兩支金色罌粟（花菱草），是梅根馬克爾故鄉加州的州花。花朵下方融合哈利王子的扇貝圖騰，最下方則是橄欖枝，取自美國國徽。

文件右上方有女王的手寫簽名「伊麗莎白」。

英國廣播公司（BBC）報導，女王是在3月簽署批准書的，王位繼承順位前六的人成婚都必須得到女王批准。哈利王子原本是第五順位繼承人，但是姪子路易王子4月23日誕生後，他的排名往後變成第六順位。

英國1772年「王室婚姻法」（Royal MarriagesAct）明定，王室後裔結婚必須獲得君主同意，否則婚姻無效。

王室婚姻法在2013年被「王位繼承法」（Succession to the Crown Act）取代，放寬王室成員可以和羅馬天主教徒成婚，不過羅馬天主教徒不能繼承王位。王位繼承法也移除了男性子嗣繼承權比女性優先的規定，採取男女平等。

王室女王哈利王子
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

影／搭手扶梯自拍釀禍？ 女嬰從母親懷中摔落3樓高身亡

2018-05-13 19:24

哈利王子婚禮倒數 女王親自祝賀

2018-05-13 18:04

汶萊四王子馬丁 帥氣多金成少女新偶像

2018-05-13 14:41

想赴王室婚禮 馬克爾哥哥溫情喊話「我們是你家人」

2018-05-13 14:35

梅根婚禮一聲「我願意」等於同意王室十大規定

2018-05-13 14:10

奪15命英國殺人魔 72歲死於獄中

2018-05-13 13:59

京都癡情男 為汶川地震逝去的戀人移居成都

2018-05-13 13:50

哈利、梅根大婚 首度邀請非裔主教講道

2018-05-13 13:26

中國留學生騎行2000哩 籌款助貧

2018-05-13 13:26

催淚紀實！父母罹癌第四期 她用相機記錄最後一程

2018-05-13 12:21

哈利婚禮又有創舉！ 美國聖公會非裔主教受邀講道

2018-05-13 09:57

霍金追思會藏玄機 邀請時空旅人參加

2018-05-12 22:07

治禿頭又不妨礙性功能表現 科學家或可開發生髮新藥

2018-05-11 14:36

泣聲未被聽聞 印度賤民婦女悲歌　

2018-05-08 08:56
看更多

熱門文章

美派機也沒用！ 巴基斯坦不准撞死人的外交官離開

2018-05-13 08:51

影／搭手扶梯自拍釀禍？ 女嬰從母親懷中摔落3樓高身亡

2018-05-13 19:24

梅根婚禮一聲「我願意」等於同意王室十大規定

2018-05-13 14:10

要森林不要蘋果 2個愛爾蘭人讓300億元的數據中心玩完

2018-05-13 10:00

伊朗核協議瀕破局 羅哈尼恐全盤皆輸

2018-05-13 01:06

火山將再爆 夏威夷恐出現更具毀滅性熔岩流

2018-05-13 00:24

敗選後瘋傳落跑…大馬限制納吉出境

2018-05-13 00:18

美西13火山綿延800哩 夏威夷大爆發掀疑慮

2018-05-13 13:50

京都癡情男 為汶川地震逝去的戀人移居成都

2018-05-13 13:50

巴黎持刀攻擊1死4傷兇手遭擊斃 IS稱幕後主使

2018-05-13 05:37

移民來美15年未歸 母親節空留遺憾

2018-05-13 12:21

汶萊四王子馬丁 帥氣多金成少女新偶像

2018-05-13 14:41

川金會倒數！ 美要求北韓把部分核武、長程飛彈運出國

2018-05-13 12:34

騙選票？馬哈迪選前要廢假新聞法 選後不容媒體作亂

2018-05-13 18:03

川普搭好台子 川金會不論結果 金正恩已是贏家

2018-05-13 14:44

想赴王室婚禮 馬克爾哥哥溫情喊話「我們是你家人」

2018-05-13 14:35

美唯一民營鐵路 將終結佛州塞車噩夢

2018-05-13 11:26

川普盯進口車 擬課20%重稅

2018-05-13 00:20

澳洲公司工時5小時 員工效率提高自由時間更多

2018-05-13 17:18

驚恐9分鐘！ 巴黎鬧區恐怖份子揮刀 傷者鮮血直流

2018-05-13 10:09

馬哈迪下令 一馬洗錢案文件解密

2018-05-13 00:11

林冠英 大馬44年來首位華人財長

2018-05-13 00:06

納吉敗選 繼女補刀：種瓜得瓜

2018-05-13 00:02

特斯拉拚銷量 Model 3頻改款

2018-05-13 01:03

哈利王子婚禮倒數 女王親自祝賀

2018-05-13 18:04

催淚紀實！父母罹癌第四期 她用相機記錄最後一程

2018-05-13 12:21

恐怖份子揮刀 巴黎街頭濺血

2018-05-13 13:26

全職媽咪...相當年薪204萬

2018-05-13 00:20

全家集體自殺？印尼教堂連環爆炸 一家七口分頭犯案

2018-05-13 21:30

奪15命英國殺人魔 72歲死於獄中

2018-05-13 13:59

法官指太具侵入性「入境搜手機違憲」聯邦法院立案查

2018-05-13 15:05

彭博：華府「不誠實疫情」 比恐怖主義更嚴重

2018-05-13 14:03

哈利婚禮又有創舉！ 美國聖公會非裔主教受邀講道

2018-05-13 09:57

油價連漲二周 後市變數增

2018-05-13 00:20

美國務卿：北韓若果斷去核 美願助經濟

2018-05-13 01:06

搜敏感文件 警突襲大馬前首相親戚豪宅

2018-05-13 13:56

緬甸武裝衝突流彈落中國 陸嚴正交涉

2018-05-13 12:07

影／巴黎周末夜不平靜！恐攻兇嫌當街砍殺釀1死4傷

2018-05-13 12:47

伊朗示威反美 網軍大舉襲美

2018-05-13 15:05

泗水自殺炸彈攻擊 外交部：目前我台商僑民均安

2018-05-13 12:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top