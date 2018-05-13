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中國留學生騎行2000哩 籌款助貧

2018-05-13 13:26世界日報 記者洪群超／紐約報導

圖片來源／YouTube
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羅格斯大學(Rutgers University)大一新生王相岳希望在離家上大學後的首個暑假裡，完成一個「夢想項目」(The Dream Project)：單車沿東海岸騎行2000哩至佛羅里達，沿途為無家可歸及貧困社區青少年服務組織籌款。「我想證明來自中國的這一代年輕人、留學生，來美國不僅是學習來的，不只是抱團在美國裡的『小中國』，也希望和能夠對這個社會作出貢獻。」即將在19日出發，作為項目參與者中的唯一華人，他對充滿挑戰的這漫漫長路滿懷期待。

來自河南的王相岳是典型的「小留學生」，在中國讀完初一便來美留學，如今在羅格斯大學讀大一。而自幼立下「探索世界」夢想的王相岳，將在大學的首個暑假獨自離家，參加由羅格斯大學校友建立的「夢想項目」，單車騎行2000哩，為關注無家可歸與貧困青少年的慈善組織「Visions and Pathways」籌款。

王相岳介紹，他將與大學同伴從19日開始，從新澤西出發，一路騎經美東各州，最終抵達佛羅里達州的奧蘭多，全程2000哩，吃項目贊助商之一、連鎖店「Shorite」提供的免費三明治，住所則沿途由此前聯絡好的羅格斯大學校友或好心人家裡，「路過每一個城鎮，我們將上當地廣播宣傳，也會沿途募捐。」

從小練習長跑，體能上不成問題，王相岳亦已在學校修讀單車安全課程，萬事俱備，可謂只欠籌款方式的「東風」。多才多藝的王相岳想出妙招：「我在臉書及項目籌款網站上廣而告之，貢獻自己的才能來吸引捐款。捐5元，我為你朗讀詩；捐30元，就能讓我幫你輔導SAT，或教探戈，或教中文；若捐50元，我來教你我拿手的中國菜。」熱愛唱歌的王相岳，還與一名曾有過流浪經歷的好友一道，為此行創作一首歌，讓籌款宣傳「有聲有色」。

而作為此行中唯一華人，也是唯一中國留學生，王相岳認識到此行的意義不單是讓自己的大學過得有意義，更迫切地想摘掉如今美國社會中對「中國留學生」群體存在的有色眼鏡。「最近幾年，『中國留學生』似乎被美國社會所盯上，甚至被FBI批為潛在威脅。」作為「小留學生」赴美，王相岳也體會到中國留學生習慣抱團，積極參與社區服務的人較少，「這樣的話，中國留學生會總停留在一個美國的『小中國』內，對外缺少交流，也會產生誤解。」他說，希望自己的微薄之力，能盡己所能來證明中國留學生群體「不僅僅是來學習，也隨時隨地希望為社會做出貢獻。」

王相岳給自己此次「夢想之旅」設下籌款4000元的目標，若民眾有意助力，可登陸籌款網站

留學生單車奧蘭多
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