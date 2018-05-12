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霍金追思會藏玄機 邀請時空旅人參加

2018-05-12 22:07中央社 倫敦12日綜合外電報導

英國已故物理學家霍金。美聯社
英國已故物理學家霍金。美聯社
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英國物理學家霍金的家人已邀請「時空旅人」出席他的追思會，以面對這個在霍金不平凡一生中最令他好奇不解的問題。

路透社報導，霍金（Stephen Hawking）這位全球最為人所知的科學家今年3月逝世，享壽76歲，一生都在探索宇宙起源、黑洞的奧秘和時間的本質。

霍金的家人6月15日將在倫敦西敏寺為他舉行追思禮拜，開放民眾申請入場券。他的骨灰將葬在西敏寺，和牛頓及達爾文的墳墓為鄰。

欲參加這場追思會的民眾，可上https://www.stephenhawkinginterment.com/網站填寫申請表，然後再經抽籤決定能否參加。不過，表格上的生日欄位竟然出現未來日期的選項，最遠可填到2038年底。

倫敦部落客ianvisits注意到有這個選項。他在自己的網站寫道：「霍金教授曾經為時空旅人開過一場派對。他在派對過後才張貼邀請函，看看是否有人露面。」

「結果沒有人來。不過現在追思會邀請未來出生的人參加，簡直太棒了，到時候可以找找看，西敏寺有沒有時空旅人。」

曼徹斯特大學（University of Manchester）天體物理學教授布瑞德爾（Sarah Bridle）告訴英國廣播公司電台（BBC Radio），霍金一直對時空旅行的可能性感到好奇，即使他在2009年辦的時空旅人派對沒人來，他的好奇心不減。

布瑞德爾表示：「霍金不僅好奇，也相當幽默。他說，這場派對結合兩樣他最喜愛的事物：實驗和派對要喝的香檳。」

霍金倫敦英國
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