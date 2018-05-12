影／人形機器人慢跑影片 嚇壞全人類

2018-05-12 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，波士頓動力公司（Boston Dynamics）在網路上釋出人形機器人慢跑的影片，這段具有娛樂效果又嚇死人的短片在網路上快速傳播。

這家由日本軟體銀行擁有的公司過去也釋出機器人爬樓梯、後空翻和開門的影片，都令人驚嚇不已。

最新的YouTube影片：34秒的短片，一個春光明媚的日子，四四方方、沒有頭的人形機器人Atlas在住宅區的草地上慢跑。 Atlas甚至停下來，躍過一塊木頭，再悠閒地繼續跑。

這段影片單單一天的點閱人次就超過90萬，對某些人來說，Atlas是像孩子般令人興奮的人類手下敗將，卡通「傑森一家」預見的未來即將到來。

一名網友說：「幹得好！以你為榮！繼續學習，我的朋友！」

但對其他很多人來說，這個無頭的機器人是末日預言，人類正加速自我毀滅。

一名網友說：「想像你早上起來走出前門，來到你的小草坪，然後看到這個東西拿著斧頭朝你而來，你該怎麼辦？」

另一位網友說：「我們全都死定了。」

經常對人工智慧發出警告的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）去年曾利用Atlas的運動能力描繪人類悲慘的未來。