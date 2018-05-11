先天無手女孩 二度拿下手寫比賽冠軍

2018-05-11 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國維吉尼亞州9歲女孩安娜亞．伊利克（Anaya Ellick）的字跡比多數成人還美，已二度拿下「尼古拉斯馬克西姆」手寫比賽冠軍，更讓人目瞪口呆的是，安娜亞沒有手掌卻能有這番成就。

安娜亞不用義肢，因為她認為這會減慢她的速度。而且她似乎也不需要義肢的協助，就能靠著雙手手腕抵住鉛筆寫字，拿下特優手寫獎。

安娜亞在格林布爾基督學校的老師莎拉．坎奈迪（Sarah Cannaday）告訴WVEC電視台，安娜亞很努力學草寫字，稱讚安娜亞是大家的楷模。

坎奈迪說，安娜亞的同學經常訝異她竟然能跟大家做得一樣好，有時還更棒。

安娜亞兩年前也贏得同一個獎項。比賽主辦單位主管凱瑟琳．萊特（Kathleen Wright）2016年表示，評審對安娜亞的字跡感到「驚艷」，她說「安娜亞的字跡媲美有手的人所寫的字。」

學生必須有認知遲緩，或者具有智力、身體或發展障礙，才能符合「尼古拉斯馬克西姆」獎項參賽資格。雖然安娜亞身體有殘疾，但她自出生便學習克服一切，她用缺陷雙臂將奶嘴放到嘴中，大一點後還自己找到玩積木的絕佳方式。