觀光業蓬勃發展 對抗氣候變遷挑戰更多

2018-05-08 09:43 中央社 德國波昂7日綜合外電報導



科學家今天表示，觀光業溫室氣體排放量占全球總量的1/12；觀光產業蓬勃發展，將成為成長速度最快的溫室氣體排放源之一，使全球在減緩氣候變遷方面面臨更多挑戰。

路透社報導，研究發現，觀光業溫室氣體排放量最高的國家是美國、中國大陸、德國和印度，排放來源主要為國內遊客。這項刊登在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）的研究由雪梨大學（University ofSydney）主導，檢視了160國觀光業排放溫室氣體的情況。

研究指出，根據可用的最新數據，觀光業2013年排放出相當於45億公噸的二氧化碳，占所有人造溫室氣體的8%，高於2009年的排放量39億公噸。觀光業包含了航空業、飯店業、餐飲業甚至是紀念品製造業。

研究說，這項數據遠高於先前許多估計結果。根據較狹義的估計，觀光業溫室氣體排放量僅占全球總量的2.5%至3%。

當前趨勢顯示，到了2025年，規模高達數兆美元的觀光業一年將排放65億公噸的二氧化碳，成為成長速度最快的溫室氣體排放源之一。

澳洲、台灣和印尼科學家的研究指出，航空業是最大的單一排放來源。

任職雪梨大學的研究共同執筆人馬里克（ArunimaMalik）告訴路透社：「我們建議減少飛行，在陸地表面旅行，盡可能搭乘大眾運輸工具。」

研究主筆藍任（Manfred Lenzen）說，機票價格必須大幅調漲，以反映燃燒燃料排放溫室氣體對環境造成的傷害。

他在新聞稿中寫道：「假如我從墨爾本飛往英國再返回，我必須額外支付至少205澳元（150美元），才能補償我的溫室氣體排放量；往返雪梨和布里斯本則應多付約18澳元。」

近200國本週齊聚德國波昂（Bonn），為2015年達成的巴黎氣候協定擬訂「規則手冊」。巴黎氣候協定目標大砍溫室氣體排放量，以避免未來發生更多熱浪、豪雨、乾旱和絕種。