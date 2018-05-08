親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

八仙塵爆15死466傷 呂忠吉二審「判滿」改判5年

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

觀光業蓬勃發展 對抗氣候變遷挑戰更多

2018-05-08 09:43中央社 德國波昂7日綜合外電報導

科學家今天表示，觀光業溫室氣體排放量占全球總量的1/12；觀光產業蓬勃發展，將成為成長速度最快的溫室氣體排放源之一，使全球在減緩氣候變遷方面面臨更多挑戰。

路透社報導，研究發現，觀光業溫室氣體排放量最高的國家是美國、中國大陸、德國和印度，排放來源主要為國內遊客。這項刊登在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）的研究由雪梨大學（University ofSydney）主導，檢視了160國觀光業排放溫室氣體的情況。

研究指出，根據可用的最新數據，觀光業2013年排放出相當於45億公噸的二氧化碳，占所有人造溫室氣體的8%，高於2009年的排放量39億公噸。觀光業包含了航空業、飯店業、餐飲業甚至是紀念品製造業。

研究說，這項數據遠高於先前許多估計結果。根據較狹義的估計，觀光業溫室氣體排放量僅占全球總量的2.5%至3%。

當前趨勢顯示，到了2025年，規模高達數兆美元的觀光業一年將排放65億公噸的二氧化碳，成為成長速度最快的溫室氣體排放源之一。

澳洲、台灣和印尼科學家的研究指出，航空業是最大的單一排放來源。

任職雪梨大學的研究共同執筆人馬里克（ArunimaMalik）告訴路透社：「我們建議減少飛行，在陸地表面旅行，盡可能搭乘大眾運輸工具。」

研究主筆藍任（Manfred Lenzen）說，機票價格必須大幅調漲，以反映燃燒燃料排放溫室氣體對環境造成的傷害。

他在新聞稿中寫道：「假如我從墨爾本飛往英國再返回，我必須額外支付至少205澳元（150美元），才能補償我的溫室氣體排放量；往返雪梨和布里斯本則應多付約18澳元。」

近200國本週齊聚德國波昂（Bonn），為2015年達成的巴黎氣候協定擬訂「規則手冊」。巴黎氣候協定目標大砍溫室氣體排放量，以避免未來發生更多熱浪、豪雨、乾旱和絕種。

巴黎氣候協定雪梨氣候變遷
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

天黑請閉嘴：新加坡的附庸式「新聞自由」

2018-05-08 09:24

巴西第一夫人縱身跳湖 因隨扈拒救溺水愛犬

2018-05-08 08:41

夫妻帶女嬰看球賽 不幸遭壘球擊中腦出血命危

2018-05-08 09:19

三歲男童遭豹叼走啃食 隔日發現剩頭骨

2018-05-08 09:50

因公每天被迫看8小時兒虐片 警官向警局求償8百萬

2018-05-07 15:33

野生無尾熊剩4萬隻 澳洲砸十億保育

2018-05-07 14:46

拜耳延緩瘧蚊抗藥性 盼2040年根絕瘧疾

2018-05-07 14:31

梅根馬克爾婚後頭號任務 學習王室禮儀

2018-05-07 13:41

「跑步是我的武器」馬拉松跑者為撒哈拉威人自由發聲

2018-05-07 13:07

影／土耳其首都洪災 男子攀引擎蓋連人帶車被沖走

2018-05-07 12:54

倫敦街頭不平靜 青少年命案後又傳2人中彈

2018-05-07 12:26

歐洲5國旅客免簽證 越南將延長3年

2018-05-07 12:20

罷工持續延燒 財政部長警告法國航空恐消失

2018-05-07 11:15

京都嵐山竹林在哭泣 各國刻字讓日本人心碎一地

2018-05-07 11:07

賭場算牌不夠看？ 美國「賭神」香港賽馬贏了300億

2018-05-07 09:44

納粹共謀？北歐強制絕育的「劣種」黑歷史

2018-05-07 09:35

沙國公主諾拉 時尚新教主

2018-05-07 00:44

紐西蘭總理新挑戰…當媽媽

2018-05-07 00:44
看更多

熱門文章

巴西第一夫人縱身跳湖 因隨扈拒救溺水愛犬

2018-05-08 08:41

美股開盤大漲200點 蘋果再度改寫歷史新高

2018-05-07 22:42

影／8歲小女孩問倒股神 巴菲特：長大後可來上班

2018-05-07 12:42

京都嵐山竹林在哭泣 各國刻字讓日本人心碎一地

2018-05-07 11:07

美國一名女秘書模仿律師老闆投資 賺到2.7億台幣

2018-05-07 18:09

日本岡山司機奇特罷工法 巴士照開但不收車資

2018-05-07 12:24

紐西蘭驚現大天坑 長2座足球場深6層樓

2018-05-07 20:51

川普為何還不公布川金會地點時間？ 專家分析2大原因

2018-05-07 17:31

對手變牽手！雀巢結盟星巴克 71.5億美元買下全球行銷權

2018-05-08 00:23

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

2018-05-08 09:32

影／墓中墓傳說遭推翻 圖坦卡門密室不存在

2018-05-07 12:52

川普提早對伊朗協議表態 美股升勢收斂

2018-05-08 04:30

因公每天被迫看8小時兒虐片 警官向警局求償8百萬

2018-05-07 15:33

埃及法老圖坦卡門陵墓研究 密室之謎揭曉

2018-05-07 10:56

遊輪業成長迅猛：新遊輪造價300億設賽車道

2018-05-07 12:17

美中貿易續談判 白宮宣布劉鶴下周訪華府

2018-05-08 04:03

北韓媒體：日若不改惡習一億年也難踏入北韓

2018-05-07 12:37

雀巢砸2136億 與星巴克組全球咖啡聯盟

2018-05-07 16:13

國際油價衝上三年半高點 漲不停的五個原因

2018-05-08 00:26

中日關係回暖？ 陸將放寬日核食進口

2018-05-08 00:14

歷11年才實現 中日海空聯絡機制「不明示」是否含釣島

2018-05-07 15:09

發現新粒子 美國UCLA教授王康隆獲獎

2018-05-07 13:54

馬來西亞後天大選 「雜牌軍」能拉下貪腐總理？

2018-05-07 14:33

去哪找300名核武檢查人？技術上北韓去核3大困難

2018-05-07 12:30

夫妻帶女嬰看球賽 不幸遭壘球擊中腦出血命危

2018-05-08 09:19

新興幣急貶 形成惡性循環

2018-05-08 00:23

陸施壓美航空業 美國安會前官員：北京太過分

2018-05-08 08:12

美眾院軍委會公布NDAA草案 政府禁用華為、中興

2018-05-08 06:15

自己股價自己救？ 穆斯克砸985萬美元買特斯拉股票

2018-05-08 08:51

經濟解析／五大因素 帶動國際油價攻上每桶75美元

2018-05-07 16:03

影／火山、岩漿肆虐夏威夷 專家：恐持續數個月

2018-05-07 12:46

三歲男童遭豹叼走啃食 隔日發現剩頭骨

2018-05-08 09:50

歐洲5國旅客免簽證 越南將延長3年

2018-05-07 12:20

罷工持續延燒 財政部長警告法國航空恐消失

2018-05-07 11:15

積極遊說！強生：伊核協議若解決 川普可能贏得和平獎

2018-05-07 23:18

馬來西亞大選將至 專家：多年來最不可測

2018-05-07 22:05

川普推文：穆勒團隊「憤怒的民主黨人」恐吃官司

2018-05-07 23:33

馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01

彭博資訊專欄／該不該增產 頁岩油業者陷兩難

2018-05-08 01:20

影／土耳其首都洪災 男子攀引擎蓋連人帶車被沖走

2018-05-07 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top