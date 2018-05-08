親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

性醜聞後制度改變 瑞典學院4院士請辭獲准

2018-05-08 00:20中央社 斯德哥爾摩7日綜合外電報導

因爆發性侵犯醜聞，負責頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院4日才宣布將今年諾貝爾文學獎延到明年頒發。瑞典學院今天又宣布，傳統上享有終身職的4名院士獲准去職。

法新社報導，「#我也是」（#MeToo）風潮席捲全球後，瑞典報紙「每日新聞」（Dagens Nyheter）2017年11月刊登18名女性的證詞，她們宣稱遭到一名長期和瑞典學院（Swedish Academy）有關的重量級文化界人士強暴、性侵犯或性騷擾，讓瑞典學院陷入風暴。

針對如何解決這起事件，地位崇高的瑞典學院內部意見不一，18名院士陷入嚴重的意見分歧，6名院士因而辭職，包括身為首長的學院歷來首位女性常任秘書戴紐斯（Sara Danius）。

瑞典學院今天在聲明中表示：「羅塔斯（Lotta Lotass）、奧斯特葛倫（Klas Ostergren）和斯特瑞茲柏格（Sara Stridsberg）要求離開瑞典學院，他們的請辭已獲准立即生效。」其中羅塔斯自2015年起便未參與學院活動。

第4名請辭獲准的院士艾克曼（Kerstin Ekman）則是自1989年起未參與學院活動。當時她是為了抗議瑞典學院拒絕譴責伊朗當局對英國作家魯西迪（Salman Rushdie）下達伊斯蘭教敕令（fatwa），而瑞典學院在27年後才終於予以譴責。

嚴格說起來，瑞典學院院士獲任命後便終身享有院士身分，但他們可以選擇不參與學院活動，讓席位閒置。

不過，發生這起性醜聞後，瑞典學院的贊助人瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）已改變規則，允許院士可以辭職，席位被取代。

瑞典學院目前只剩10名活躍院士。按規定，選舉新院士需有12名院士參與投票。

瑞典院士諾貝爾
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

野生無尾熊剩4萬隻 澳洲砸十億保育

2018-05-07 14:46

拜耳延緩瘧蚊抗藥性 盼2040年根絕瘧疾

2018-05-07 14:31

梅根馬克爾婚後頭號任務 學習王室禮儀

2018-05-07 13:41

「跑步是我的武器」馬拉松跑者為撒哈拉威人自由發聲

2018-05-07 13:07

影／土耳其首都洪災 男子攀引擎蓋連人帶車被沖走

2018-05-07 12:54

倫敦街頭不平靜 青少年命案後又傳2人中彈

2018-05-07 12:26

歐洲5國旅客免簽證 越南將延長3年

2018-05-07 12:20

罷工持續延燒 財政部長警告法國航空恐消失

2018-05-07 11:15

京都嵐山竹林在哭泣 各國刻字讓日本人心碎一地

2018-05-07 11:07

賭場算牌不夠看？ 美國「賭神」香港賽馬贏了300億

2018-05-07 09:44

納粹共謀？北歐強制絕育的「劣種」黑歷史

2018-05-07 09:35

沙國公主諾拉 時尚新教主

2018-05-07 00:44

紐西蘭總理新挑戰…當媽媽

2018-05-07 00:44

路易萌照 姊姊獻吻

2018-05-07 00:42

持續創紀錄 美國男子吃下第3萬個大麥克

2018-05-06 23:46

霍金遺作 暗示有平行宇宙

2018-05-06 22:51
看更多

熱門文章

美股開盤大漲200點 蘋果再度改寫歷史新高

2018-05-07 22:42

賭場算牌不夠看？ 美國「賭神」香港賽馬贏了300億

2018-05-07 09:44

影／8歲小女孩問倒股神 巴菲特：長大後可來上班

2018-05-07 12:42

宛如末日！ 美原民保留地驚現191匹野馬橫屍遍野

2018-05-07 08:41

京都嵐山竹林在哭泣 各國刻字讓日本人心碎一地

2018-05-07 11:07

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

美國一名女秘書模仿律師老闆投資 賺到2.7億台幣

2018-05-07 18:09

日本岡山司機奇特罷工法 巴士照開但不收車資

2018-05-07 12:24

CIA局長被提名人哈斯柏 要求撤銷提名

2018-05-07 04:12

夏威夷火山岩漿 噴射70公尺高

2018-05-07 08:22

川普為何還不公布川金會地點時間？ 專家分析2大原因

2018-05-07 17:31

紐西蘭驚現大天坑 長2座足球場深6層樓

2018-05-07 20:51

影／墓中墓傳說遭推翻 圖坦卡門密室不存在

2018-05-07 12:52

持續創紀錄 美國男子吃下第3萬個大麥克

2018-05-06 23:46

埃及法老圖坦卡門陵墓研究 密室之謎揭曉

2018-05-07 10:56

遊輪業成長迅猛：新遊輪造價300億設賽車道

2018-05-07 12:17

因公每天被迫看8小時兒虐片 警官向警局求償8百萬

2018-05-07 15:33

歷11年才實現 中日海空聯絡機制「不明示」是否含釣島

2018-05-07 15:09

雀巢砸2136億 與星巴克組全球咖啡聯盟

2018-05-07 16:13

去哪找300名核武檢查人？技術上北韓去核3大困難

2018-05-07 12:30

北韓媒體：日若不改惡習一億年也難踏入北韓

2018-05-07 12:37

馬來西亞後天大選 「雜牌軍」能拉下貪腐總理？

2018-05-07 14:33

噴發火山離度假區百英哩 夏威夷旅遊局籲遊客免驚

2018-05-07 09:16

發現新粒子 美國UCLA教授王康隆獲獎

2018-05-07 13:54

經濟解析／五大因素 帶動國際油價攻上每桶75美元

2018-05-07 16:03

影／火山、岩漿肆虐夏威夷 專家：恐持續數個月

2018-05-07 12:46

今天開盤前 四件國際事不可不知

2018-05-07 08:07

罷工持續延燒 財政部長警告法國航空恐消失

2018-05-07 11:15

歐洲5國旅客免簽證 越南將延長3年

2018-05-07 12:20

影／土耳其首都洪災 男子攀引擎蓋連人帶車被沖走

2018-05-07 12:54

摩根大通 審慎關注美元與利率關係

2018-05-07 08:44

川普推文：穆勒團隊「憤怒的民主黨人」恐吃官司

2018-05-07 23:33

伊朗不主張更高油價 與沙烏地阿拉伯意見分歧

2018-05-07 08:19

積極遊說！強生：伊核協議若解決　川普可能贏得和平獎

2018-05-07 23:18

川普律師：不排除其他女性也拿過封口費

2018-05-07 11:44

巴基斯坦內政部長遇襲中彈 兇手動機為宗教褻瀆

2018-05-07 18:18

馬來西亞大選將至 專家：多年來最不可測

2018-05-07 22:05

通俄案調查 朱利安尼：川普不需遵守特檢傳喚

2018-05-07 09:19

野生無尾熊剩4萬隻 澳洲砸十億保育

2018-05-07 14:46

「跑步是我的武器」馬拉松跑者為撒哈拉威人自由發聲

2018-05-07 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top