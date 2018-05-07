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8歲女童遭性侵謀殺案 印度最高院下令轉移

2018-05-07 23:29中央社 新德里7日專電

在考量被性侵殺害8歲女童家屬和委任律師的安全受到威脅下，印度最高法院今天下令把這起案件轉移到鄰近的旁遮普省（Punjab）巴坦科法院審理。

克什米爾卡索亞市（Kathua）被性侵殺害的8歲女童父親4月向最高法院提出請求，要求把這起案件從查摩與克什米爾省（Jammu and Kashmir）轉移到他地審理，以最高法院首席法官米斯拉（Dipak Misra）為首的法官所組的合議庭今天開庭審理。

被害人父親向法院表示，他的家人、朋友及委任律師拉加瓦特（Deepika Rajawat）都遭受生命威脅，要求他們撤除對8名被告的告訴。

在考量被害人家屬和相關人的安全下，最高法院合議庭下令把這起性侵謀殺案轉移到以錫克教徒占多數的旁遮普省巴坦科（Pathankot）法院審理。

旁遮普省省長辛赫（Amarinder Singh）告訴印度「國際亞洲新聞社」（ANI），轉移案件的主要考量是安全問題，在巴坦科有足夠安全維護。巴坦科約在卡索亞市東南方約25公里。

為維護公平審判，法院表示，這起案件的審理過程將透過攝影機拍攝直播。

這名8歲女童1月失蹤，一週後被發現死亡，警方調查後表示，女童被關在寺廟內，遭8名男子輪暴，最後窒息而死，警方逮捕8名嫌犯。

但當地激進印度教分子聲稱，女童所屬信仰伊斯蘭教的遊牧民族試圖改變當地以印度教徒為主的社會，並稱8名嫌犯被穆斯林冤枉，煽動印度教徒上街示威，要求釋放被捕的嫌犯。

媒體報導，查摩與克什米爾省是印度唯一穆斯林占多數的省分，但卡索亞是以印度教徒為主的社區。

印度的性侵案件經常發生嫌犯被捕後隨即獲交保，嫌犯獲交保後恐嚇被害人和家屬撤告的情況。

根據路透社報導，印度2016年通報的性侵案大約4萬件，據信還有很多沒有通報，兒童性侵案約占總數的40%。

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