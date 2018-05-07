法二重唱以難民嬰創曲 將於歐洲歌唱大賽演出

2018-05-07 22:46 中央社 巴黎7日綜合外電報導



法國流行音樂雙人組合Madame Monsieur希望，他們以地中海沈船救起的難民女嬰困境為靈感所創作歌曲Mercy，能在下週的歐洲歌唱大賽引起共鳴。

法新社報導，難民女嬰梅西（Mercy）2017年3月出生在救難船寶瓶號（Aquarius）上，這艘船救起梅西的奈及利亞籍母親，當時她的母親試圖從利比亞涉險搭船橫跨地中海，以在歐洲尋求新生活。

但就像過去那麼多的難民一樣，人口販運分子並不重視他們走私的難民，梅西搭乘的難民船很快就開始沉沒。

Madame Monsieur雙人組由29歲的沙特（Emilie Satt）及35歲的魯卡斯（Jean-Karl Lucas）組成，兩人在錄音室排練時，在社群媒體推特（Twitter）看到梅西剛出生的照片。

他們接受法新社專訪表示：「我們真的被這個故事感動，我們想把對這個故事的感受放到歌曲內。」

後來當他們被選為今年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）的法國代表時，他們說：「我們立刻就知道要用這首歌。」今年歐洲歌唱大賽將在葡萄牙首都里斯本（Lisbon）舉行。

「這首歌是關於人類特質，例如團結和寬容…這對歐洲歌唱大賽來說是有意義的，因為比賽最初是為了發揚歐洲價值觀而成立，諸如和平與公平等等。」