因公每天被迫看8小時兒虐片 警官向警局求償8百萬

2018-05-07 15:33 聯合新聞網 綜合報導



現年29歲的英國警察克里比（Cara Creaby，左）幾年前被指派調查一起兒童誘姦案，並被要求觀看嫌犯拍攝的上百支虐待兒童影片，造成她精神嚴重受創。近日，她向倫敦警察廳要求台幣800萬元的賠償金。圖截自每日郵報 分享 facebook

一名29歲的英國女警，幾年前被指派負責一起兒童誘拐及性侵案，為了調查的精確性，上級要她研究嫌犯的日記，並觀看超過100支由嫌犯拍攝的虐兒影片，長期下來，這名警官開始出現情緒障礙、惡夢連連的症狀，向長官反應，卻得到冷淡的回應。後來，她被確診罹患PTSD（創傷後壓力症候群），這名女警因而向警察廳提告，並求償20萬英鎊（約新台幣800萬元）。

根據《每日郵報》的報導，現年29歲的英國女警克里比（Cara Creaby）於2009年進入倫敦警察廳（Metropolitan Police Service）工作，並在3年後被調至負責處理兒童暴力的相關單位。2014年12月，克里比開始負責一件戀童癖男子誘姦女童的案件，為了調查整起案子的來龍去脈，她被上級要求搜查嫌犯的住處、研究嫌犯的日記，並觀看上百支3名受害女童受虐的影像。

由於每天必須觀看殘忍的兒虐影片至少8個小時，不久後，克里比開始出現容易疲憊、情緒化等反常狀況，與她共事的夥伴一點點小動作，都會讓她陷入恐慌。此外，克里比晚上也時常夢到受害女童受虐的畫面，讓她身心俱疲。克里比將她的狀況向上級反應，卻只得到要她「繼續努力」的冷漠回應，長官也無視職業衛生單位要她「減少工作時數」的建議，仍然指派她去訪談受害女童，並且出席審理此案的法庭。

心理狀況每況愈下的克里比，最後被確診為PTSD患者，過於嚴重的精神傷害，讓她無法繼續工作，甚至影響到她的家庭生活。克里比因而控告倫敦警察廳忽視她的心理健康，並要求20萬英鎊（約新台幣800萬元）的賠償金。目前，倫敦警察廳已經收到相關通知，全案正交由警察廳的律師審查中。