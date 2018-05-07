埃及法老圖坦卡門陵墓研究 密室之謎揭曉

2018-05-07 10:56 中央社 開羅6日綜合外電報導



埃及古物部今天表示，義大利杜林理工大學研究人員沒有發現古埃及少年法老王圖坦卡門陵墓牆後有密室的證據。路透 分享 facebook

埃及古物部今天表示，義大利杜林理工大學研究人員沒有發現古埃及少年法老王圖坦卡門陵墓牆後有密室的證據。

路透社報導，專家對於圖坦卡門（Tutankhamen）陵墓牆後是否存在密室意見分歧，有些認為這個密室可能是埃及王后娜芙蒂蒂（Nefertiti）最後安息處。

娜芙蒂蒂的身世在國際上引起很高的興趣，她在西元前14世紀過世，據信是圖坦卡門的繼母，她最後的安息處獲得證實的話，將是本世紀最重要的埃及考古發現。

娜芙蒂蒂的相關發現，有助揭開埃及歷史上一段神秘時期的面紗。娜芙蒂蒂高高的顴骨和高貴的美顏，全都刻劃在一尊有3300年歷史的半身像上，這座雕像目前收藏在柏林的博物館。

埃及古物部在聲明中說，義大利杜林理工大學（Polytechnic University of Turin）數月來的研究發現，沒有這類密室存在的證據。

聲明引述古蹟最高委員會（The Supreme Councilof Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）說：「這些研究…顯示密室不存在，甚至沒有任何門檻或門框存在的跡象，這與先前認為有通道或密室相鄰或在圖坦卡門墓室內部的理論相悖。」

埃及古物部2015年曾表示，初步雷達掃描結果顯示，圖坦卡門陵墓牆後有「9成」的機率藏有密室。