沙國公主諾拉 時尚新教主

2018-05-07 00:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇



沙烏地阿拉伯的年輕公主諾拉，是這個保守王國在時尚界的新面孔。 圖片來源／「spiderlive.com」網站 分享 facebook 沙烏地阿拉伯的年輕公主諾拉（Noura bint Faisal Al-Saud），是這個超級保守王國在時尚界的新面孔。居住在日本時受到時尚啟發的她，在沙國王室近來的大力改革開放之下，被任命為阿拉伯時尚委員會的榮譽主席。

日前剛滿30歲的諾拉，上個月視察阿拉伯首次舉辦的阿拉伯時裝周。她熱情款待又能言善道的形象，剛好符合她的粉絲對阿拉伯的未來想像，同時也讓外界的批評一掃而散。

諾拉接受法新社專訪表示：「我絕對了解人們的想法。沙烏地阿拉伯這個國家一直和這裡的文化有著緊密聯繫。做為一名沙烏地女性，我尊重我的文化，也尊重我的宗教。」

「我們之所以穿著稱為『abaya』的長罩袍，或是大眾口中的保守服飾，是因為那一部分代表了我們自己、我們的文化、我們的人生，即使是在出外旅行的時候。」

自從去年6月沙國王子賓沙爾曼成為新王儲後，沙國已經歷一場迅速的政策轉換。從今年夏天起，沙國女性將被允許能在國內駕車，abaya也將可能不再是女性的必著服飾。

這場阿拉伯時裝周之所以受到國際注目，不只因為這對沙國來說是個轉捩點，也因為這場活動僅限女性參加且禁帶攝影機的特別規定。

諾拉表示，這些限制「有部分是出於遵守她們的文化」，這會讓一些女性來到這裡感到安全。她說：「我來欣賞時尚，並不想帶著會擔心被人拍照的心。我想要能享受其中。」

諾拉公主在日本立教大學念國際經營學博士，她說那段在日本的時間，對她對時尚、商業和對母國的人民的觀點有很大的影響。她說：「我對時尚的所有熱愛都從那裡開始，我想將日本好多東西都帶回沙烏地，包括對他人、對他人文化、對他人宗教的尊重。」

諾拉也打算將紡織業引進沙國，剛好符合該國想減輕經濟對石油依賴的目標。她說：「即使只占整個生產線的10%也無妨，我們可以負責其中的最後階段，我相信我們會做得很好。」（取材自法新社）