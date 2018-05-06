霍金遺作 暗示有平行宇宙

2018-05-06 22:51 中央社 巴黎6日綜合外電報導



英國著名物理學家霍金生前所寫的一篇科學論文本周刊出，這篇論文重燃對宇宙學家看法極度分歧問題的辯論，即我們的宇宙是否只是「多重宇宙」（multiverse）眾多宇宙中的一個。

許多科學家不喜歡多重宇宙的概念，包括霍金（Stephen Hawking）在內。霍金去年受訪時表示：「我從來不是多重宇宙迷。」

不過他在這篇與比利時魯汶大學（KU Leuven university）教授荷托格（Thomas Hertog）合撰的論文中未駁斥多重宇宙的概念，但是提議大幅削減多重宇宙的規模。

根據一個學派，宇宙在「大爆炸（Big Bang）」後，開始以幾何級數的速度膨脹。

在大多數區域，膨脹持續不斷，只有少數區域膨脹停止。

這些少數區域就是像我們這樣的宇宙形成的地方。這許多像我們這樣的宇宙常被喻為不斷膨脹海洋，即多重宇宙中的「水泡」。

如果我們真的活在不斷膨脹的多重宇宙，將意味每個宇宙的物理和化學法則都不同，這也是許多科學家難以接受多重宇宙概念的原因。

霍金在3月14日逝世前10天，提交了他人生最後一篇論文，這篇論文本週刊載於高能物理期刊（Journal of High Energy Physics）。

劍橋大學引述霍金在論文的話說：「我們不是談論單一、獨特的宇宙。不過我們的發現意味多重宇宙的規模大幅縮小，可能存在的宇宙少得多。」

荷托格告訴法新社，這項新假設是依據理論物理學的一支弦理論（string theory），並推斷宇宙「顯然是有限的」，儘管仍存在許多宇宙。

荷托格指出：「這項辯論觸及宇宙學的基礎。根本的問題是，我們能否對自然法則的來源以及它們是否是獨特，有更深入的了解。」

法蘭克福高等研究所（Frankfurt Institute for Advanced Studies）理論物理學家霍森菲爾德（Sabine Hossenfelder）表示：「我們生活在『多重宇宙』的想法，是物理界次領域少部分人的邊緣想法。。」

她告訴法新社：「從事嚴肅科學研究的人，沒有人研究多重宇宙，因為它毫無用處。」

她指出，主要問題是，任何多重宇宙理論都「缺乏足夠證據」，「沒有足夠資訊以資運算」。

不過荷托格說，這項新理論是往正確方向邁出一步。