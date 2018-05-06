親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

霍金遺作 暗示有平行宇宙

2018-05-06 22:51中央社 巴黎6日綜合外電報導

英國著名物理學家霍金生前所寫的一篇科學論文本周刊出，這篇論文重燃對宇宙學家看法極度分歧問題的辯論，即我們的宇宙是否只是「多重宇宙」（multiverse）眾多宇宙中的一個。

許多科學家不喜歡多重宇宙的概念，包括霍金（Stephen Hawking）在內。霍金去年受訪時表示：「我從來不是多重宇宙迷。」

不過他在這篇與比利時魯汶大學（KU Leuven university）教授荷托格（Thomas Hertog）合撰的論文中未駁斥多重宇宙的概念，但是提議大幅削減多重宇宙的規模。

根據一個學派，宇宙在「大爆炸（Big Bang）」後，開始以幾何級數的速度膨脹。

在大多數區域，膨脹持續不斷，只有少數區域膨脹停止。

這些少數區域就是像我們這樣的宇宙形成的地方。這許多像我們這樣的宇宙常被喻為不斷膨脹海洋，即多重宇宙中的「水泡」。

如果我們真的活在不斷膨脹的多重宇宙，將意味每個宇宙的物理和化學法則都不同，這也是許多科學家難以接受多重宇宙概念的原因。

霍金在3月14日逝世前10天，提交了他人生最後一篇論文，這篇論文本週刊載於高能物理期刊（Journal of High Energy Physics）。

劍橋大學引述霍金在論文的話說：「我們不是談論單一、獨特的宇宙。不過我們的發現意味多重宇宙的規模大幅縮小，可能存在的宇宙少得多。」

荷托格告訴法新社，這項新假設是依據理論物理學的一支弦理論（string theory），並推斷宇宙「顯然是有限的」，儘管仍存在許多宇宙。

荷托格指出：「這項辯論觸及宇宙學的基礎。根本的問題是，我們能否對自然法則的來源以及它們是否是獨特，有更深入的了解。」

法蘭克福高等研究所（Frankfurt Institute for Advanced Studies）理論物理學家霍森菲爾德（Sabine Hossenfelder）表示：「我們生活在『多重宇宙』的想法，是物理界次領域少部分人的邊緣想法。。」

她告訴法新社：「從事嚴肅科學研究的人，沒有人研究多重宇宙，因為它毫無用處。」

她指出，主要問題是，任何多重宇宙理論都「缺乏足夠證據」，「沒有足夠資訊以資運算」。

不過荷托格說，這項新理論是往正確方向邁出一步。

他在魯汶大學網站解釋說，這「使根據我們新理論的宇宙學更具有預測性，做為一種科學理論更站得住腳，因此我們希望最終能夠測試」。

英國著名物理學家霍金生前所寫的一篇科學論文本周刊出，這篇論文重燃對宇宙學家看法極...
英國著名物理學家霍金生前所寫的一篇科學論文本周刊出，這篇論文重燃對宇宙學家看法極度分歧問題的辯論，即我們的宇宙是否只是「多重宇宙」（multiverse）眾多宇宙中的一個。美聯社
分享

霍金法蘭克福爆炸
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

少女慘遭輪暴並活活燒死 印度警方逮主嫌

2018-05-06 20:07

影／英不完美「完美女神」 揭網美照真相

2018-05-06 18:04

「生太多男的」 中印兩大國吞性別失衡苦果

2018-05-06 17:31

糗！英警在足球賽用臉部辨識科技搜尋罪犯 認錯2297人

2018-05-06 14:59

杜拜公主稱遭虐逃離王室 印度當局途中攔截逮人

2018-05-06 13:50

凱特曬娃 拍夏綠蒂親吻路易小王子

2018-05-06 13:39

印度少女遭輪姦 舉報後竟被燒死

2018-05-06 13:30

王室婚倒數！ 梅根婚紗砸10萬英鎊

2018-05-06 13:22

無插頭慢活小木屋 度假別想上網

2018-05-06 13:14

拍攝長頸鹿遭攻擊 獲獎攝影師高處墜地頭骨碎裂身亡

2018-05-06 11:43

原子小金剛草圖 巴黎拍出逾956萬天價

2018-05-05 22:21

凱特掌鏡拍寶寶萌照！ 夏綠蒂親吻路易小王子超溫馨

2018-05-06 09:45
看更多

熱門文章

白宮聲明提台灣 川普「強烈」反對陸施壓美航空公司

2018-05-06 02:04

這次白宮說話了…背後原因 別以為愛台灣

2018-05-06 13:34

巴菲特三個錯誤...投資人可引以為戒

2018-05-06 00:17

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

「馬克思是對的」200歲冥誕 全世界仍愛他的只有這國

2018-05-06 11:00

股神巴菲特嘆：低估亞馬遜執行長貝佐斯能力

2018-05-06 08:14

股神夢魘成真 波克夏虧損

2018-05-06 00:15

讀3年不懂英文 中國留學生告學校 「沒翻譯」違反人權

2018-05-06 14:44

凱特曬娃 拍夏綠蒂親吻路易小王子

2018-05-06 13:39

經濟解析／巴菲特大買蘋果股 反映科技業的喜與憂

2018-05-05 23:43

凱特掌鏡拍寶寶萌照！ 夏綠蒂親吻路易小王子超溫馨

2018-05-06 09:45

拍攝長頸鹿遭攻擊 獲獎攝影師高處墜地頭骨碎裂身亡

2018-05-06 11:43

郵輪管線破 水淹客艙慘變鐵達尼號情節

2018-05-06 17:28

杜拜公主稱遭虐逃離王室 印度當局途中攔截逮人

2018-05-06 13:50

罹癌美國參議員馬侃 不要川普參加他的葬禮

2018-05-06 17:38

印度少女遭輪姦 舉報後竟被燒死

2018-05-06 13:30

菲媒引述杜特蒂言論 中國將保護菲律賓

2018-05-06 14:32

俄爆全國反普亭連任大規模示威 逾千人被捕

2018-05-05 23:36

川普公然模仿巴黎恐攻槍手「砰砰」 法外交部怒斥無禮

2018-05-06 08:40

40％！阿根廷狂升息

2018-05-06 01:24

北韓拚經濟先找電 傳當局下令檢查荒廢逾十年核反應爐

2018-05-06 17:51

「生太多男的」 中印兩大國吞性別失衡苦果

2018-05-06 17:31

蜜雪兒：別期待會有奇蹟人選拯救美國

2018-05-06 16:52

中國反分裂施壓更名台灣 一次看懂

2018-05-06 14:42

中侵門踏戶發函美航 白宮聲明諷中共「政治正確」

2018-05-06 10:33

中國施壓更名矮化台灣 國際航空業應對一次看懂

2018-05-06 15:48

影／嬰兒車衝進馬路 貨車神救援

2018-05-06 16:29

川普一場演講 同時惹毛英法

2018-05-06 13:39

美國華府使館開放日 中使館首度「敞開大門」

2018-05-06 03:18

美國若禁止軍售 土耳其揚言報復

2018-05-06 20:30

因應俄羅斯日增威脅 美重建第二艦隊

2018-05-06 10:17

少女慘遭輪暴並活活燒死 印度警方逮主嫌

2018-05-06 20:07

波克夏9年來首虧 股神坦承錯看谷歌、亞馬遜

2018-05-06 13:25

北京上綱上線伸手美企業 踩華府紅線

2018-05-06 13:20

糗！英警在足球賽用臉部辨識科技搜尋罪犯 認錯2297人

2018-05-06 14:59

蘋果股價新高 美股勁揚332點

2018-05-06 00:15

影／英不完美「完美女神」 揭網美照真相

2018-05-06 18:04

想退出伊朗核協議想瘋了？ 川普雇人挖協商官員黑資料

2018-05-06 10:18

王室婚倒數！ 梅根婚紗砸10萬英鎊

2018-05-06 13:22

美朝會談地點暫定新加坡 時間可能在G7峰會之後

2018-05-06 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top