紐西蘭總理新挑戰…當媽媽

2018-05-07 00:44 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔



再過幾周紐西蘭總理雅登（Jacinda Ardern）即將迎接新生命，成為全球第二位任內產子的國家領袖，第一位是巴基斯坦已故總理布托（Benazir Bhutto），她在1990年生下女兒巴赫塔華（Bakhtawar）。 紐西蘭總理雅登（左）與其男友蓋福德。 路透 分享 facebook

去年10月雅登就知道自己懷孕了，今年1月對外發布喜訊，雖然這個愛的結晶來得意外，但雅登說，有男友蓋福德（Clarke Gayford）做後盾，因此她能做任何事。

然而，雅登真的可以兼顧紐國總理與新手媽媽的角色嗎？英國國家統計局的最新數字顯示，現在英國有更多媽媽投入職場，有490萬名有小孩的媽媽進入職場。研究成果還顯示，女性仍承擔60%「無薪」家務，包括照顧小孩、洗衣、煮飯。

現在雅登計劃請六周產假，之後就重返工作崗位。雅登說，女性總是同時要處理很多事，只是她是公眾人物，因此消息更公開一點。今年雅登37歲，是全球最年輕的女性總理。

儘管面臨職場與懷孕的雙重壓力，雅登仍努力過正常生活，仍出門採購生鮮雜貨，上凱瑪百貨（Kmart）買孕婦裝。幸運的是，她的男友已經同意當全職奶爸，蓋福德是電視主播，今年40歲。

雅登說，她之所以能繼續出來做事，是因為她的伴侶具備全職照料寶寶的能力，因此她不會以「女超人」的姿態活躍政壇，眾人也不應期待女性成為「女超人」。

雅登的預產期是6月15日，儘管雅登已經做了初步安排，即將為人父母，她內心還是有許多忐忑。近日美國前總統歐巴馬訪問紐國，雅登趁此跟歐巴馬吐露心聲。

雅登問歐巴馬：「你怎麼處理內疚？」，雅登深感內疚，認為從政或許是她最糟糕的去處。對此歐巴馬建議她：「妳只要盡最大努力就可以了。」2009年歐巴馬入主白宮時，兩個女兒年紀都還很小。 經濟日報提供 分享 facebook

對於雅登即今臨盆，近日Colmar Brunton公司發布的民調結果顯示，59%的受訪者認為雅登有了寶寶不會影響總理工作，18%的人認為會產生負面影響，15%的人認為雅登會因此把工作做得更好。

雅登投身政界的幼苗在她年紀很小的時候就萌芽了，她在紐國鄉下一個小鎮長大，父親是警官，母親在學校餐廳工作，1980年代自由市場改革席捲紐國，當年雅登親眼目睹許多家庭為了維持起碼生活而經歷磨難。

雅登挖掘房價飛漲、薪資低迷及基礎建設不足等民生問題的能力，也反映出她擔任紐國前總理克拉克幕僚時所磨練出來的問政本領，克拉克在1999年至2008年三度連任紐國總理。

後來雅登在英國前首相布萊爾任內的內閣辦公廳短暫工作過一段時間，雅登說，當時英國前首相布朗基本已經掌握大權，處於過渡時期，整個過深深吸引雅登，她學到很多經驗。

（綜合外電）