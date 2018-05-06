影／英不完美「完美女神」 揭網美照真相

2018-05-06 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



要當網美不容易，時時刻刻都要呈現出最好的一面，而且在現今各種美圖修圖app當道之下，每一張傳網路的照片也都得要無比完美，否則遭來網友批評事小，失去粉絲追蹤人數就得不償失，但英國有一位網美，看不下去這種追求「完美假象」作風，反其道而行，上網「戳破」這些美照背後謊言和殘酷真相，展現出最真實的自我，反而受到廣大網友的讚賞。

來自英國的雀希(Chessie King)從2017年開始，在Instagram上開始展現「IG與現實」對比照，讓網友知道網路上眾多美照，事需要精心刻意擺拍、光線與角度的取捨後，還要再經過修圖軟體柔膚、拉長線條，才能夠達成。

而且雀希也不怕展現出所有女人都希望遮掩的一面，不管是放鬆時露出的贅肉，大腿和屁股後的橘皮，還是臉上擋不住的歲月痕跡，或是一頓美食後凸出來、宛如懷孕般的小肚腩。

秀出真實自己的雀希表示：「這就是我，是我的身體，沒有刻意的角度、光線，就是我跟我自然又美好的身體。」雀希表示會這樣做，其實是希望鼓勵大家自信擁抱自己的身材，不要一味追求網路上的「完美假象」。

不少網民更深受她的啟發，留言稱「謝謝你提醒我要對自己有自信」、「希望我妹妹能仰望像你這樣的人」。

儘管如此，時不時還是會有酸民，用「長相醜陋」、「象腿」及「平胸」等刻薄言語批評雀希，面對這種網路言語霸凌，雀希特別找來修圖專家協助，把自己修圖成符合所謂的大眾審美觀標準，包括大大的雙眼、豐滿的胸部和臀部、苗條的腰和細長的腿，結果不但沒有變美，反而活像個外星人。

雀希指出，「如果我把我的身體按照每一個批評者的要求來改變，那我將會變成一個徹底的怪物。」