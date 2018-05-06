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拍攝長頸鹿遭攻擊 獲獎攝影師高處墜地頭骨碎裂身亡

2018-05-06 11:43聯合報 記者許祖菱╱即時報導

南非攝影師卡瓦略（Carlos Carvalho）遭到長頸鹿以頭撞擊墜地身亡。翻...
南非攝影師卡瓦略（Carlos Carvalho）遭到長頸鹿以頭撞擊墜地身亡。翻攝每日郵報
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南非攝影師卡瓦略（Carlos Carvalho）在哈特比斯普特（Hartbeespoort）拍攝長頸鹿特寫時，遭到長頸鹿以頭撞擊，導致他從16英尺（約5公尺）高處墜落頭骨破裂，送醫急救後宣告不治。

英國《每日郵報》報導，47歲的卡瓦略曾以2014年電影「往者之生」（The Forgotten Kingdom）獲得紐約胡士托電影節攝影大獎，以及非洲電影最佳攝影獎。其他作品還有英國獨立電視台（ITV）的知名影集「我心狂野」（The Wild at Heart）。

目睹意外的攝影團隊成員凡德米衛（Drikus Van Der Merwe）表示，當時團隊正在拍攝一隻名叫傑拉爾德（Gerald）的公長頸鹿。傑拉爾德高約5.5公尺，重達1.2噸。

凡德米衛說：「我們正開始拍攝它的身體和腳。當卡瓦略在看攝影機觀景窗時，傑拉爾德突然搖晃它的脖子，用頭去撞他。」

凡德米衛表示，意外發生突然，卡瓦略根本沒看到長頸鹿用頭撞向他，卡瓦略墜地後失去便意識。

卡瓦略在1992年開始攝影職業生涯，拍攝過許多野生動物。凡德米衛說：「我認為我們太習慣拍攝動物，才讓我們因此變得遲鈍。」

影集「我心狂野」講述一名英國獸醫，從英格蘭移民到南非復育野生動物的故事，影集播出後廣受歡迎。卡瓦略在2006年至2012年間曾負責該「我心狂野」許多拍攝工作。

攻擊攝影師的非洲公長頸鹿傑拉爾德。翻攝每日郵報
攻擊攝影師的非洲公長頸鹿傑拉爾德。翻攝每日郵報
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