英國王室喜迎準王妃 80年前卻嫌棄她

2018-05-05 22:32 中央社 倫敦5日綜合外電報導



英國哈利王子與美國女星梅根馬克爾19日將完婚。相較於上一個加入英王室的美國人－溫莎公爵夫人華立斯辛浦森，梅根馬克爾際遇大不同。華立斯辛浦森至今仍令白金漢宮直打冷顫。

法新社報導，梅根馬克爾（Meghan Markle）和華立斯辛浦森（Wallis Simpson）都是離過婚的美國人，時代急劇變遷，華立斯辛浦森當年的存在可能拖累王室，梅根馬克爾則被視為能在21世紀為王室注入活力。

英國國王愛德華八世（King Edward VIII）1936年繼位數月後，為了與華立斯辛浦森結婚，被迫在同年放棄王位，這起不愛江山愛美人的事件在二戰前數年撼動英國國家穩定。

在哈利和梅根馬克爾19日即將完婚之際，1936年的陰影不可能被置之腦後。

這場婚禮將在倫敦西郊溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（St. George's Chapel）舉行。華立斯辛浦森的喪禮1986年就在這座教堂舉行。

後來獲得溫莎公爵夫人頭銜的華立斯辛浦森長眠於丈夫愛德華八世陵墓10分鐘腳程處，王室墓園旁正是哈梅大婚晚宴地點浮若閣摩爾宮（Frogmore House）。

王室作家莫頓說（Andrew Morton），「在梅根馬克爾走紅毯時伴隨的歌聲中，仔細聽，附近愛德華八世的墳墓傳來不平的微弱聲響」。

莫頓說，愛德華八世過去必須放棄王位才能娶離過婚的美國女子，現在英國民眾則展開雙臂歡迎梅根馬克爾進入王室。

他說，愛德華八世和華立斯辛浦森若地下有知，「將會對英國王室過去80年來的轉變感到不勝唏噓」。

莫頓表示，華立斯辛浦森在1930年代是不受歡迎的美國人，現在梅根馬克爾嫁給哈利則被視為英美「『特殊關係』的終極證明」。