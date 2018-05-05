泰國南瑤媽祖聖誕燈會 推廣台灣宮廟文化

2018-05-05 13:26 中央社 曼谷5日專電



自彰化南瑤媽祖宮分靈至泰國的泰國南瑤媽祖宮，為推廣台灣宮廟文化，選在媽祖聖誕舉辦燈會嘉年華，讓旅泰鄉親和泰國民眾一同感受媽祖的神恩與庇佑。

自2007年分靈至泰國的泰國南瑤媽祖宮，去年購置新廟址並建成臨時宮廟，今年為慶祝新廟落成及媽祖聖誕，在1個月前決定籌備舉辦燈會嘉年華，在旅泰台商及善信大德的積極參與，出錢出力下，4日晚間順利舉行開燈。

駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，樂見台灣宗教文化在泰國落地扎根，媽祖聖誕是台灣非常重要宗教慶典活動，媽祖也是許多泰國潮汕華裔人士的宗教信仰之一，泰國南瑤媽祖宮舉辦媽祖聖誕燈會，不但將台灣的媽祖文化在泰國宣揚，也與泰國民間信仰相互交流，這是非常好的宗教文化推廣活動，希望每年都舉辦，像泰國暹邏代天宮的元宵燈會一般，成為當地重要的觀光活動。

南瑤媽祖宮管理委員會主任委員林耀堂指出，在短短一個月內籌備燈會壓力很大，不過在許多鄉親和台商的出錢贊助及動員人力下，順利舉辦第一次的媽祖聖誕燈會，雖然規模不大，但展現出台灣宮廟文化和精神，也象徵台灣媽祖文化在泰國的落地萌芽，希望有更多善信大德前來共襄盛舉，推廣媽祖文化。

泰國南瑤媽祖宮燈會嘉年華自4日起至13日，在泰國龍仔厝省的農康普的3091號公路旁，即日起至8日還有擲筊比賽，幸運者可以獲得機車一輛。