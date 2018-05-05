親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／德國警察來台單車環島獲助 大讚台灣警察真好

課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教？

泰國南瑤媽祖聖誕燈會 推廣台灣宮廟文化

2018-05-05 13:26中央社 曼谷5日專電

自彰化南瑤媽祖宮分靈至泰國的泰國南瑤媽祖宮，為推廣台灣宮廟文化，選在媽祖聖誕舉辦燈會嘉年華，讓旅泰鄉親和泰國民眾一同感受媽祖的神恩與庇佑。

自2007年分靈至泰國的泰國南瑤媽祖宮，去年購置新廟址並建成臨時宮廟，今年為慶祝新廟落成及媽祖聖誕，在1個月前決定籌備舉辦燈會嘉年華，在旅泰台商及善信大德的積極參與，出錢出力下，4日晚間順利舉行開燈。

駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，樂見台灣宗教文化在泰國落地扎根，媽祖聖誕是台灣非常重要宗教慶典活動，媽祖也是許多泰國潮汕華裔人士的宗教信仰之一，泰國南瑤媽祖宮舉辦媽祖聖誕燈會，不但將台灣的媽祖文化在泰國宣揚，也與泰國民間信仰相互交流，這是非常好的宗教文化推廣活動，希望每年都舉辦，像泰國暹邏代天宮的元宵燈會一般，成為當地重要的觀光活動。

南瑤媽祖宮管理委員會主任委員林耀堂指出，在短短一個月內籌備燈會壓力很大，不過在許多鄉親和台商的出錢贊助及動員人力下，順利舉辦第一次的媽祖聖誕燈會，雖然規模不大，但展現出台灣宮廟文化和精神，也象徵台灣媽祖文化在泰國的落地萌芽，希望有更多善信大德前來共襄盛舉，推廣媽祖文化。

泰國南瑤媽祖宮燈會嘉年華自4日起至13日，在泰國龍仔厝省的農康普的3091號公路旁，即日起至8日還有擲筊比賽，幸運者可以獲得機車一輛。

媽祖泰國燈會
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

澳洲人不愛 硬幣逐漸消失

2018-05-05 10:57

音樂新南向 台金屬樂團衝擊馬尼拉

2018-05-05 09:44

婚禮倒數 梅根馬克爾爸爸確定牽她走紅毯

2018-05-05 08:51

夏威夷火山 噴出粉紅火山灰

2018-05-04 23:48

NASA洞察號登陸器將升空 探測火星地震

2018-05-04 22:59

大韓航空員工示威 要趙氏家族退出經營層

2018-05-04 22:54

哈利梅根婚禮前 女方家長先見王室親家喝茶

2018-05-04 21:38

台裔醫執刀 取出美國婦人體內60公斤卵巢腫瘤

2018-05-04 17:00

韓航果汁門二千金否認犯行 警方憂滅證擬逮人

2018-05-04 16:49

歐盟公民有福 邀1.5萬青年免費遊歐

2018-05-04 15:02

受邀哈利梅根婚禮注意了 賓客請自備餐點

2018-05-04 11:34

英國乳癌風暴：被健保「除名」的45萬名女性

2018-05-04 10:07

整整16年…飛越一萬多公里去愛

2018-04-27 10:49
看更多

熱門文章

影／火山噴發、岩漿湧出地面！夏威夷急撤萬人

2018-05-04 17:45

追趕美國！中國即將宣布3000億人民幣半導體基金

2018-05-05 09:41

台裔醫執刀 取出美國婦人體內60公斤卵巢腫瘤

2018-05-04 17:00

大韓航空員工示威 要趙氏家族退出經營層

2018-05-04 22:54

加州超越英國 成為全球第五大經濟體

2018-05-05 08:38

股神加持！蘋果股價衝破180美元大關 創歷史新高

2018-05-04 23:18

哈利梅根婚禮前 女方家長先見王室親家喝茶

2018-05-04 21:38

韓航果汁門二千金否認犯行 警方憂滅證擬逮人

2018-05-04 16:49

經濟解析／巴菲特為何愛蘋果？因為符合這三要件

2018-05-04 23:34

大師警告川普 別重演大蕭條

2018-05-05 00:53

夏威夷火山噴發 規模5.7地震來襲

2018-05-05 07:25

熱！巴基斯坦攝氏50.2度 全球史上四月最高溫紀錄

2018-05-04 16:10

杜拜公主蹺家 法國特務暗助 印度攪局截人 她自由夢碎

2018-05-05 11:00

影／殺手級沙塵暴襲擊印度北部 近150人罹難

2018-05-04 17:11

利多出籠 美股勁揚

2018-05-05 05:11

美就業報告 沒表面那麼好

2018-05-05 00:43

性醜聞延燒 諾貝爾文學獎今年停頒

2018-05-04 23:51

瑞典學院：今年停辦諾貝爾文學獎

2018-05-04 15:19

噴粉紅火山灰街道冒岩漿 夏威夷撤萬人

2018-05-04 14:41

中國南沙部署飛彈 菲指不是針對菲國

2018-05-04 18:59

美中貿易戰疑慮 台韓日港哪個股市最緊張？

2018-05-04 18:45

夏威夷火山 噴出粉紅火山灰

2018-05-04 23:48

日媒：次世代主力戰機 擬由美主導開發

2018-05-04 14:05

相敬如冰！川普決策刻意繞過凱利

2018-05-04 16:33

美國4月失業率降至3.9% 創17年半新低 工資升幅溫和

2018-05-04 20:53

擄屍勒贖？ 驗屍官要拿到錢才給死亡證明

2018-05-05 11:59

NASA洞察號登陸器將升空 探測火星地震

2018-05-04 22:59

反猶太言論遭各國撻伐 巴勒斯坦主席道歉

2018-05-04 22:18

澳洲人不愛 硬幣逐漸消失

2018-05-05 10:57

美國傳要求中方降低順差2,000億美元 協商成果料將不多

2018-05-04 16:14

外媒：中國禁收「洋垃圾」 引爆全球垃圾危機

2018-05-04 17:00

火山噴發百人撤 6.9強震襲夏威夷

2018-05-05 09:45

婚禮倒數 梅根馬克爾爸爸確定牽她走紅毯

2018-05-05 08:51

川普：跟金正恩會晤的日期與地點已確定 很快就會宣布

2018-05-04 22:57

來這裡的小木屋度假 別想上網

2018-05-05 12:18

南北韓峰會影響 文在寅支持率達83%

2018-05-04 18:53

豔星封口費風波 川普怒斥：別再追這鳥事

2018-05-05 11:01

阻貶貨幣 阿根廷升息至40%

2018-05-05 00:07

美拄拐杖爺爺機智助警 伸腿絆倒持槍嫌犯

2018-05-05 09:49

巴菲特又加碼蘋果股票 成為蘋果第三大股東

2018-05-04 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top