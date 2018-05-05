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婚禮倒數 梅根馬克爾爸爸確定牽她走紅毯

2018-05-05 08:51中央社 倫敦4日專電

英國哈利王子和美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）的婚禮邁入倒數，哈利至今沒有見過準岳父，但梅根的父親確定將會牽著女兒的手走紅毯。

33歲的哈利和36歲的梅根19日將於溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉辦婚禮。肯辛頓宮今天表示，湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）會在婚禮前一週抵達英國，第一次與哈利見面。哈利和梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）去年曾在加拿大多倫多見過面。

梅根馬克爾的父母在她6歲大時離異，73歲的湯瑪斯曾擔任肥皂劇及情景喜劇的燈光師，現居墨西哥。梅根的母親則是社工。

英國廣播公司（BBC）報導，湯瑪斯和61歲的拉格蘭將會見到親家的一大家子，包括查爾斯親王、卡蜜拉、威廉王子夫妻，以及哈利的祖父母，英國女王伊麗莎白二世及菲立普親王

湯瑪斯似乎一直在為參加王室婚禮做準備，英國媒體上個月在他墨西哥住家附近捕捉到他的身影，當時他拿著一本介紹英國的書。

此外，據知梅根馬克爾在婚禮上將沒有女儐相，只有花童和小伴娘，喬治王子和夏綠蒂公主預料都在其中。肯辛頓宮發言人柯諾夫（Jason Knauf）說，馬克爾「有一群很好的朋友，她不想從中做出選擇。」

婚禮當天，梅根會和媽媽一起乘車到教堂，哈利則是和伴郎、哥哥威廉一起出發。威廉的新生兒路易王子屆時才3週大，將不會現身。

96歲的菲立普親王雖然才剛動過髖關節手術，但預料會出席婚禮。

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