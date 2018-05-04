日長崎天草隱藏基督徒相關遺產 可望登世遺

2018-05-04 16:23 中央社 東京4日綜合外電報導



日本希望將「長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產」申請登記為世界文化遺產，今天接獲聯合國教科文組織（UNESCO）的諮詢機構建議申登。

位於法國巴黎的UNESCO世界遺產中心，於當地時間3日向日本政府傳達UNESCO諮詢機構國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）的建議內容。

在文化遺產的申登方面，日本獲建議登記的是「長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產」，結果將由6至7月間在巴林召開的世界遺產委員會做出決定。

長崎與天草地區隱藏基督徒相關遺產是由「大浦天主堂」（長崎市）、島原之亂義軍被包圍的原城遺址（長崎縣南島原市）、信仰集中地平戶聖地與聚落（長崎縣平戶市）等12件資產構成。

日本江戶幕府禁止民眾信基督教的17至19世紀之間，在長崎縣與熊本縣天草地區存在著與傳統宗教及社會共生，同時暗中守護信仰的基督徒所孕育的獨特文化傳統。ICOMOS對此給予肯定，建議申登世界文化遺產。

在自然遺產方面，日本政府欲申登的「奄美及沖繩」，是分佈在約1200公里琉球列島當中的鹿兒島縣的奄美大島、德之島、沖繩縣的沖繩島北部與西表島這4個區域，但接獲國際自然保育聯盟（IUCN）的建議是「延期登記」。

截至去年7月為止，世界遺產包括文化遺產832件、自然遺產206件以及具有這兩種價值的複合遺產35件，總計1073件。其中，日本登記的文化遺產有17件、自然遺產有4件，共21件。去年7月福岡縣的沖之島成功登記為世界文化遺產。