巴西聖保羅 慶祝國際葡萄牙語日

2018-05-04 08:33 中央社 聖保羅3日專電



巴西聖保羅州文化廳為慶祝5月5日國際葡萄牙語日，將從今天起至6日，在聖保羅市中心的路茲火車站內外舉行一系列免費藝文活動，主題是「你的葡萄牙語是什麼？」

位於聖保羅市中心路茲（Luz）火車站內的「葡萄牙語文博物館」，2015年發生火災後，目前正在重建，預定2019年下半年重新開放。

為慶祝5月5日國際葡萄牙語日，路茲火車站內外將從今天起至6日，舉行一系列免費藝文活動，包括音樂表演、詩歌朗誦、展覽、說故事和工作坊等，開放民眾參觀，主題是「你的葡萄牙語是什麼？」

除了巴西，全世界還有另外8個國家說葡萄牙語，但無論是說還是寫，都因地而異。其中差異最大的就是巴西、葡萄牙與安哥拉。

比方在巴西，公共汽車叫做onibus，在葡萄牙叫做autocarro，而到了安哥拉就得說machimbombo，完全不一樣。

另外6個說葡萄牙語的國家分別是維德角、幾內亞比索、赤道幾內亞、聖多美普林西比、莫三比克和東帝汶。

葡萄牙說的是正統的葡萄牙語。巴西的葡萄牙語則混合來自原住民與非洲，以及其他移民國家的語言；甚至連中文也產生了影響，比方由台灣農民引進的水果荔枝，在巴西即被稱為lichia。