南非公獅攻擊主人重傷 遭射殺身亡

2018-05-03 23:32 中央社 約翰尼斯堡3日專電



圖／擷取自news24 youtube 分享 facebook

（▼以下影片可能會令人不安，敬請斟酌）

南非一座私人野生動物園的主人霍奇，日前突遭園內親手帶大的公獅夏巴猛烈攻擊身受重傷送醫急救，夏巴則被當場射殺身亡。

10歲的夏巴（Shamba）自出生後即由72歲的霍奇（Mike Hodge）一手帶大。霍奇遭夏巴攻擊後緊急送醫搶救，目前已脫離險境，可以簡單溝通。對於夏巴則被當場射殺身亡，對霍奇家族來說不啻是個雙重打擊。

從影片中得知，霍奇當時漫步在夏巴後方，不知何因夏巴突然轉頭追著霍奇跑，霍奇企圖打開園區鐵門但為時已晚，夏巴撲上去，咬住霍奇脖子，往草叢方向拖，霍奇側臥在地，看上去毫無反抗之力。

園區外有人哭喊救命，有人高喊拿槍，亂成一團，緊接著聽到槍響，但夏巴仍挺拔地站著，望著腳旁躺著無法動彈的霍奇，遺憾的是夏巴最終仍命喪霍奇員工的槍下。

該座野生動物園馬瑞克里掠奪者中心（MarakelePredator Center）位於林波波省（Limpopo），於2010年由來自英國的霍奇夫妻所創建。

南非新聞網站「新聞24」（news24）引述霍奇家族發言人麥奎爾（Bernadette Maguire）指出，遊客會乘坐由霍奇親自駕駛的安全鐵籠車，觀賞園區獅子漫步的景象，近距離接觸獅子。

通常，霍奇會先下車，在打開夏巴圈養區的大門時，要求另外的員工在圈養區圍欄外大聲呼喊牠的名子，分散牠的注意力，霍奇便可在打開大門後離開，安全回到車上，而夏巴隨後便會離開圈養區，漫步整個園區供遊客觀賞。

麥奎爾說：「麥克（ 霍奇）經常這麼做。當天不知何故，夏巴突然轉過身。」

她指出，霍奇知道經營獅子園的危險性很高，但對此次意外仍心有餘悸，不敢置信，對於被迫槍殺夏巴更是傷心不已。

報導引述警方表示，因為無人身亡將不會偵查此次意外事件，但提醒圈養野生動物的人們，野生動物永遠是野生動物，絕不可掉以輕心。