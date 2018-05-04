法國鐵罷工 民眾發現共乘及巴士運輸潛力

2018-05-04 03:17 中央社 巴黎3日專電



今天是法國國鐵（SNCF）工會於4月初以來發起的第13個罷工日。 美聯社 分享 facebook 法國國家鐵路公司工會發動間歇式罷工滿一個月，效果不如預期，社會大致運作正常，因為法國公民逐漸找到因應方式，更廣泛地利用過去不習慣的共乘制度和巴士運輸。

今天是法國國鐵（SNCF）工會於4月初以來發起的第13個罷工日，員工參與比例為18.15%，比罷工首日4月3日的33.9%明顯大幅減少。

法國國鐵工會要求與政府就改革方案談判，很大一部分工會成員反對開放國際競爭、反對取消鐵道員工優惠待遇，因此於4月3日起發動間歇式罷工，每週至少罷工兩天，將持續到6月底止，罷工日期已事先公告。

罷工的用意是藉由癱瘓部分服務，讓大眾注意到工會訴求，進而增加與政府談判的籌碼。但法國國鐵工會這次發起的間歇式罷工，模式雖然新鮮，卻反讓通勤的上班上學民眾可依照公告的罷工日期，事先應對。

罷工一個月以來，法國人已找到一些替代方案，例如遠距上班，或改搭公車、路面電車和地鐵，還有人騎單車代步，網路上也出現好幾個共乘平台。

例如在共乘平台Blablacar上，從巴黎出發的共乘選項有505個，已有288個額滿。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國人過去普遍沒有搭長途巴士的習慣，比起便宜但耗時的巴士，民眾更常利用鐵路或自用車，但這次國鐵大規模罷工，開發了巴士運輸的市場潛力。

舉例來說，法國國鐵旗下的Ouibus官方網站打出「罷工期間，就由我們接班」的廣告詞，在罷工日還特別增加班次。

從這一個月的罷工可以觀察到，民眾大多只有必須轉乘或早點出門的不便，整體社會運作不至於癱瘓。

費加洛報4月初進行線上民調發現，有64%的民眾表示，不會因為國鐵罷工就改變自己春季出遊的計畫。

況且，面對罷工和街頭抗議，政府並未讓步，仍預計於2020年起取消新進國鐵員工的優惠待遇，開放競爭的程序也會自2019年起陸續進行，國鐵工會的罷工行動可說未達預期效果。

但國鐵工會尚未放棄，工會代表將於7日與總理菲力普（Edouard Philippe）會談，並揚言，若政府忽視他們的訴求，將於5月14日發動「無鐵道員日」，意即比現在的部分罷工更全面。