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吳新興：協助韓華 解決不適用免簽證之苦

2018-05-03 22:48中央社 首爾3日專電

僑委會委員長吳新興。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
僑委會委員長吳新興。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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正在南韓巡訪僑社的中華民國僑務委員長吳新興今天在首爾向韓華僑界代表說，將與外交部、立法院、移民署等單位協調，協助韓華無戶籍國民解決因不適用免簽證而寸步難行之苦。

吳新興今天下午在首爾明洞漢城華僑協會出席僑務座談會時，就旅韓華僑因為沒在台灣設戶籍而無法享受與台灣同胞同樣的免簽證待遇，而作出上述回應。僑務座談會由漢城華僑協會會長譚紹榮主持。

駐韓代表部僑務組長廖靜芝在會中報告韓華「無戶籍國民」所持有的沒有國民身分證編號的中華民國護照，由於有些外國使領館在南韓不辦理領事業務，要領取他們的入境簽證必須前往第三國辦理，相當麻煩。駐韓代表部副代表易志成列席這場僑務座談會。

根據現行規定，旅韓華僑必須在中華民國境內連續住滿365天，並得等待國內相關單位的審批簽發後，才能設立戶籍，吳新興表示，返國後將與有關部會緊密協調，希望能以「分期付款」方式、採取累積天數的作法，只要韓華以累積方式在台灣住滿法定期日，就可以頒發國民身分證並設籍。

座談會前，由熱心公益的漢城華僑協會福祉副會長王愛麗成立了「韓國關懷救助協會」，吳新興在會場向王愛麗頒授會旗，勉勵王愛麗領導的「韓國關懷救助協會」能更進一步展現慈濟感恩的愛心行動。

稍早，吳新興在訪問漢江南岸永登浦僑區時，聽取今年3月成立的「韓華留台校友聯誼會」監事長原所樺的成立簡報，並表示決定向中華民國107學年度在韓國參加回國升學海外聯考的韓華狀元，頒贈新台幣10萬元的獎學金。

吳新興還詢問，第二、第三名是否有獎學金，原所樺表示：「韓華留台校友聯誼會剛成立，資金有限，要看僑務委員會如何支援我聯誼會？如何獎勵我優秀韓華僑生？」

晚間，吳新興參加漢城華僑協會在首爾華僑餐廳「東寶城」舉辦的歡迎晚宴，中華民國駐韓代表石定率領駐韓秘書級以上館員參加，與僑界展開良性互動。

吳新興已陸續訪問釜山和大邱僑區，受到僑界熱烈歡迎。

吳新興明天將參訪漢城華僑小學兒童節園遊會，並參訪仁川華僑協會、參觀華僑仁川中小學；5日參加建校70週年的漢城華僑中學校慶活動及觀賞學生表演節目，預定於5日返國。

吳新興中華民國首爾
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