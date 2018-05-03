印度比哈省一巴士翻覆起火 至少27死
印度媒體報導，印度東部一輛開往新德里的巴士今天在比哈省（Bihar）莫提哈利（Motihari）附近國道翻覆起火，至少有27名乘客在事故中喪生。
印度Zee News等媒體即時快訊報導，比哈省一輛載有35名乘客，從墨沙發坡縣（Muzaffarpur）開往新德里的私人巴士，在莫提哈利鄰近的第28號國道（NH28）遇到大坑洞而翻覆，之後起火燃燒。
比哈省災難管理廳長雅達夫（Dinesh ChandraYadav）告訴媒體，經通報，確認至少有27名乘客在這起事故中死亡。比哈省位於恆河中下游，北方毗鄰尼泊爾東南部。
目擊者表示，現場看到巴士起火燃燒，巨大濃煙冒出，許多人衝向巴士協助救援，預料死亡人數可能增加。
當地警方說，已有4人從這輛起火的巴士中被救出，送往醫院急救，傷者都有不同程度的燒燙傷。
印度國家災害應變部隊（National DisasterResponse Force）和比哈省災難應變部隊已趕往事故現場展開救援。
#SpotVisuals: Bihar: 12 people dead due to fire in a bus after it overturned, in Motihari; Death toll expected to rise, more details awaited. pic.twitter.com/SNyMYUYmih— ANI (@ANI) 2018年5月3日
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