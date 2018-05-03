柬埔寨開耕儀式 王室神牛預示農作豐收

2018-05-03 21:57 中央社 金邊3日綜合外電報導



柬埔寨王室神牛今天在一項傳統開耕儀式中，預示今年的稻米、玉米及豆類將會豐收。稻米是柬埔寨產量最大宗的農作物。

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）主持的這項年度儀式中，王室神牛在一塊農田象徵性耕地後，再享用人們奉上的農作物祭品。這項儀式於東南部的柴楨省（Svay Rieng）舉辦，並透過國營電視台播送。

路透社報導，這項儀式代表稻米新的生長季節展開，儀式中兩頭王室神牛吃下碗裡95%的稻米和玉米，還有80%的豆子。

柬埔寨王宮占星家每年都會根據神牛選吃的農作物及食量，預測來年的收成情況。

穿著傳統白色長袍的祭司康肯（Korng Ken，音譯）祈求風調雨順，且農作物生長季能平安無事。

旅遊網站rove.me的介紹指出，柬埔寨人認為，王室神牛有決定農作物收成狀況的特殊能力。王室神牛將被奉上7種農作物，並根據牠們的選擇來預測當季農作物收成。

根據政府數據，柬埔寨去年出口63萬5679公噸稻米，比2016年成長17.3%。但今年第一季的稻米出口量比去年同期下滑3%。

柬埔寨稻米協會（Cambodia Rice Federation）表示，整體而言，稻米出口呈現增長趨勢，主要是因為中國需求提升。