美得像用電腦合成 秘魯「彩虹山」成新觀光聖地

2018-05-03 14:57 聯合新聞網 綜合報導



秘魯安地斯山內的彩虹山成為遊客新寵，近5年來每天為偏遠地區帶來約1000位遊客。美聯社 分享 facebook

秘魯境內的「彩虹山」（Rainbow Mountain）成為遊客的新秘境，它的山頭布滿綠松石薰衣草和黃金條紋，像是一道彩虹，每天吸引約1000位遊客造訪。

秘魯境內的安地斯山脈海拔5000公尺處，一座山頭佈滿綠松石、薰衣草和黃金色條紋，映入眼簾彷彿一道彩虹，因此被稱為「彩虹山」。根據《每日郵報》報導，18歲的墨西哥背包客盧卡斯（Lukas Lynen）說，「你在照片中看到它會認為它是用Photoshop合成的，但這是真實存在的」。

據了解，秘魯彩虹山是一塊歷經百萬年擠壓與沉澱的沉積岩，在板塊運動時被推高因而隆起形成山頭。它一直到2013年才被發現，目前每天吸引1000餘位遊客造訪。本地屬於偏遠地區，居民過去多以販賣羊毛、或是到亞馬遜地區開採黃金維生，現在當地居民靠向每位遊客收取不到台幣100元的過路費，每年約有台幣1189萬元的觀光收益。

彩虹山的遊客為當偏遠地區帶來收入，同時也造成生態破壞。美聯社 分享 facebook

但遊客的到來也造成生態破壞。秘魯生物學家法爾范（Dina Farfan）指出，遊客們從印加帝國遺址馬丘比丘啟程，歷經數小時來到彩虹山，這段路程的生態如今已被破壞，例如當地原本有個鴨子出沒的濕地，如今已經變成有5足球場大的停車場。他呼籲當地不要讓遊客自行開車遊覽，而要由當地民眾帶領遊客漫步在原始地貌上，以保護當地生態。