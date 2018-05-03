WHO空污報告 印度德里、孟買居前五名

2018-05-03 00:22 中央社 新德里2日專電



世界衛生組織（WHO）公布全球空氣污染嚴重大都會，前五名中印度就占了兩個。圖為印度大城孟買。 路透社 分享 facebook 世界衛生組織（WHO）今天公布空氣污染報告，PM10濃度最高的5個1400萬人口以上大都會中，印度占兩個，德里排名第一，金融重鎮孟買第四；第五名是中國北京。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）和「印度時報」（Times of India）報導，這份報告表示，粒徑介於2.5到10微米的懸浮微粒（PM10）濃度，德里以292高居全球大都會之首，排名第二到第六依序是埃及大開羅地區（284）、孟加拉首都達卡（Dhaka，PM10達147）、孟買（104）、北京（92）和上海（59）。

報導說，世界衛生組織這份報告根據的是2010到2016年的統計資料。印度的PM10國家安全標準是60。

「印度時報」報導，粒徑小於2.5微米的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，全球污染最嚴重的前14個城市都在印度，前三名依序是北方省坎普爾（Kanpur，PM2.5達173）、哈雅納省（Haryana）法里達巴德市（Faridabad，PM2.5達172）和古老聖城瓦拉納西（Varanasi，PM2.5達151）。

這份報告評估100國4000多個城市的空氣品質，報導說，首都新德里所在的城市德里排名第六（PM2.5達143），是印度國家安全標準40的3倍以上。。

報告說，「每年約有700萬人因暴露在空污微粒之中而死」，並表示，與空污有關的死亡案例中，超過90%發生在中低收入國家，大多位在亞洲和非洲。

PM2.5微粒包括硫酸鹽和黑碳等毒素，能夠深入肺部或心血管系統，造成的健康風險最大。世衛組織說，這些微粒會引發中風、心臟疾病、肺癌和肺炎等呼吸道感染病。

印度民眾針對空氣污染問題提出抗議甚至示威，中央政府和地方政府也在輿論及各級法院指示下，著手推動政策以降低各城市的空氣污染。

印度中央污染控制局（Central PollutionControl Board）最近表示，印度2017年的空氣污染狀況比前一年改善，但CPCB並未公布2017年PM2.5等相關數據。

印度政府近來正推動多項降低空污措施，包括加速淘汰嚴重污染空氣的柴油車，加倍提高卡車環保補貼費用，並在中華民國駐印度代表處促成下，著手與台灣合作，收購稻稈等農田廢棄物利用台灣技術轉化為生質燃料。