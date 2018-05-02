超渡戒嚴魂：《一個菲律賓家庭的演化》

相關新聞
好過份！毒品放小狗肚內走私 倖存狗改當緝毒犬2018-05-02 12:58
陸男喝醉搭車被嫌吵 怒將日男甩向電車致重傷昏迷2018-05-02 14:29
黑人吃飯要先付錢 加拿大餐廳遭指種族歧視2018-05-02 16:11
阿富汗首位女飛官 獲美庇護2018-05-02 14:38
為何有些人容易生病？美健康研究徵百萬人DNA2018-05-02 14:27
跋扈不再！韓航千金低頭懺悔潑水2018-05-02 14:09
京都南禪寺飄異臭 20多人吸入後身體不適2018-05-02 13:39
遊日外籍客租車出事案件大增 日官方要查2018-05-02 13:35
日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫2018-05-02 12:35
加拿大證交所技術故障 交易員霧煞煞2018-05-02 12:25
聖保羅廢大樓失火 90分鐘塌倒速度罕見2018-05-02 11:54
泰姬瑪哈陵變綠染黑 印度最高法院要政府求助2018-05-02 11:37
博士臨時工：英國大學「零時合約」的血汗剝削2018-05-02 10:22
43歲最長壽蜘蛛已逝 助研究氣候變遷影響2018-05-02 10:21
38萬士兵恐腦部重創...當代美軍的頭號大敵是它2018-05-02 10:00
WHO報告：全球90%人口暴露在危險級空汙之中2018-05-02 09:58
忘了登機…看臉尋人2018-05-02 02:24
巴西大火 燒垮24層廢棄大樓2018-05-02 00:36
涉性侵將受審 澳洲樞機主教：我無罪2018-05-02 00:35
潑果汁事件赴警局說明 韓航野蠻二千金頻道歉2018-05-01 21:09
校方要禁大型看板 京都大學學生激烈反對爆衝突2018-05-01 20:46
梅根馬克爾入籍英國前 先經冷知識大考驗2018-05-01 17:37
狠甩4.5公斤！哈利為了婚禮淨食瘦身 還戒菸拚生育2018-05-01 15:20
影／傳統繪圖結合新科技 智慧筆刷畫出精密細節2018-05-01 14:09
整整16年…飛越一萬多公里去愛2018-04-27 10:49
中國科技巨頭大搞性別歧視 還把「女神」當徵才誘餌2018-04-26 16:00
看日本三個沒落凋零的超高齡小鎮 如何絕地轉生2018-04-25 15:45
熱門文章
道瓊盤初跌逾200點 蘋果逆勢連漲二日2018-05-01 22:29
38萬士兵恐腦部重創...當代美軍的頭號大敵是它2018-05-02 10:00
中國的「白色大象」 斯里蘭卡326億閒置港口2018-05-01 17:27
金正恩老菸槍不顧孕妻 見文在寅全程未碰2018-05-01 22:26
醫生：川普競選時漂亮的健康報告是川普口述的2018-05-02 08:20
蘋果2Q盈餘大增25.3％ 股價盤後大漲4.1％2018-05-02 06:09
蘋果財報優於預期 服務事業前景看俏2018-05-02 07:09
富士山噴發降灰恐癱瘓首都圈 日研擬對策2018-05-01 22:10
拒川普邀任科技顧問！比爾蓋茲：對我時間非最好利用2018-05-01 21:53
經濟解析／美股為何欲振乏力？可能擔心這個2018-05-01 23:23
超音波測錯性別 無良醫師狠心剪斷男嬰生殖器2018-05-02 12:48
美對陸關稅短痛長多？研究指經損近卅億美元 農民最慘2018-05-01 17:45
英國驚見「史前河中怪獸」 無眼長相怪異2018-05-02 11:27
潑果汁事件赴警局說明 韓航野蠻二千金頻道歉2018-05-01 21:09
CNN調查Uber醜聞 全美103名司機被控性侵2018-05-01 22:45
日經：美國要求中國放棄「中國製造2025」政策2018-05-02 09:21
談判在即！川普談美中貿易逆差：北韓幾年前就該解決2018-05-01 22:36
日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫2018-05-02 12:35
日高校陸生占9成 校長還率師生高唱中國大陸國歌2018-05-02 14:25
校方要禁大型看板 京都大學學生激烈反對爆衝突2018-05-01 20:46
經濟解析／跟中國談貿易 表面贏家常是大輸家2018-05-01 17:34
影／鵜鶘亂入大學畢典引騷動 網友：牠也想畢業啦！2018-05-01 17:45
梅根馬克爾入籍英國前 先經冷知識大考驗2018-05-01 17:37
美股標普、那斯達克收高 貿易利多帶動樂觀情緒2018-05-02 07:29
以色列秀「半噸重」情資 控伊朗未棄核2018-05-02 00:14
媒體披露通俄門特檢所提問題 川普批可恥2018-05-02 00:19
美佛州校園槍擊遇害家屬 控告校警過失致死2018-05-02 00:16
蘋果財報創三大同期新高 iPhone X受青睞2018-05-02 09:01
泰姬瑪哈陵變綠染黑 印度最高法院要政府求助2018-05-02 11:37
文在寅建議頒諾貝爾和平獎 川普似乎滿意2018-05-02 06:10
好過份！毒品放小狗肚內走私 倖存狗改當緝毒犬2018-05-02 12:58
影／巴西聖保羅大樓遭火噬 整棟崩塌衝擊威力如海嘯2018-05-02 13:49
抄多啦A夢「機器貓」侵權 商標無效確定2018-05-01 21:40
日本政府宣布5月9日辦中日韓峰會 北韓問題是重點2018-05-01 21:48
內唐亞胡：以色列無意與伊朗開戰2018-05-01 23:03
捉迷藏躲烘衣機 10歲男童被電死2018-05-02 08:50
影／蘋果Q2財報亮眼 加碼千億美元回購庫藏股2018-05-02 13:21
忘了登機…看臉尋人2018-05-02 02:24
美速食店搶客 推1美元餐2018-05-02 00:45
美元走強 金價黯淡2018-05-02 00:45
留言