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奧運金牌女將被丈夫控家暴 陳詩欣：他自己跌倒的

以牙還牙教訓男童 老師竟讓17名女生排隊吐他口水

超渡戒嚴魂：《一個菲律賓家庭的演化》

2018-05-02 15:40聯合新聞網 轉角國際 udn Global

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