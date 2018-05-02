日本京都南禪寺出現刺鼻氣味 4人送醫

2018-05-02 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



日本京都南禪寺附近2日近中午時出現刺激性氣味，警方出動消防車及救護車。讀者提供 分享 facebook 朝日新聞報導，2日上午11點25分左右，京都市左京區南禪寺附近出現一種像藥物的刺激性氣味，南禪寺人員因此報警，7輛消防車和5輛救護車趕到，有4名女性送醫，其中3人是香客、1人是寺方人員。

根據京都縣警方，共有17名遊客或寺方人員抱怨頭暈和寒顫，其中4名婦女送醫。目前是日本黃金周期間，事發時寺內有許多遊客及香客，寺內花園裡約有60人聞到奇怪氣味，10多人抱怨喉嚨痛或頭痛，寺方隨即疏散遊客。

京都市消防局說，7輛消防車和5輛救護車趕到了南禪寺，部分遊客見到有人送醫感到不安。