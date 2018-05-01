印度批准 將開放飛機上使用網路

2018-05-01 22:33 中央社 新德里1日專電



印度媒體報導，電信監管部門考慮開放在海拔3000公尺以上巡航的飛機上乘客使用網路電話和無線網路，預料在3、4個月後可以實施，嘉惠進出印度空域民航機上的乘客。

「印度快報」（Indian Express）網站引述印度通訊及資訊科技部的電信部門（Department ofTelecommunications）未具名官員透露，印度電信委員會（Telecom Commission）今天批准電信部門有關在飛機上使用網路上網及使用網路電話的提案。

這名官員說，預料在3、4個月後，在印度搭乘航班的乘客就能在空中使用網路上網或撥打網路電話。

印度電信部門根據印度電信管理局（TelecomRegulatory Authority of India）建議，當飛機飛行高度達到海拔3000公尺，就可開放機上使用網路和網路電話，向電信委員會提出這項提案。

不過，要實施這項新措施，官員表示，電信部門還得修改相關法規，並為提供飛機上網路服務的網路供應商或電信商創設單獨的許可類別；在法律修改後，將邀請有意願的業者提出機上提供網路服務的申請。

電信管理局也建議，為快速推廣飛機上使用網路服務，這些機上網路服務的供應商每年應只被收取象徵性的1盧比（新台幣約0.45元）許可費；政府也不會介入機上網路服務的定價。