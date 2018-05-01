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影／傳統繪圖結合新科技 智慧筆刷畫出精密細節

2018-05-01 14:09聯合報 記者陳祐元╱即時報導

隨著科技發展，過去20年來已有無數創意產業結合數位科技，像是光雕藝術等新媒體展演，讓人們耳目一新，不過在繪畫領域，能夠靈活運用新科技的畫家仍不多，美國就有1名畫家富爾納斯（Barnaby Furnas），作畫時同樣使用傳統的顏料和技法，但他也會透過名為「Sozo」的繪圖助手，進行更精細的創作。

「Sozo」是由日文的「創造」翻譯而來，這台機器能在水平或垂直的畫布上創作，配有一般筆刷、噴槍及油彩刮刀等功能；藝術家只要在畫筆上安裝光學追蹤系統，就能「隔空」作畫，機器會透過遠端連線接收指令，繪出各式各樣的圖案，而它本身還內建強大的處理器，記憶繪畫資訊及步驟，再以類似電腦的「複製、貼上」功能呈現。

富爾納認為，新科技給予畫家更多創作空間，他用「Sozo」畫出水牛身上的千萬根毛髮；另一幅畫作《三重奏》（the Trio）主題是3名農家婦女，他先畫了其中1人的臉部表情，再利用「Sozo」的記憶功能，完美將表情複製到另外2人臉上，以此增強畫中情緒。

這個繪圖助手是由1家紐約新創公司「Artmatr」研發，創辦人兼執行長崔特（Benjamin Tritt）本身也是畫家，他在麻省理工學院教書時成立該公司，旨在打造一個開源（open-source）社群，讓藝術家和工程師可以共同創作；「Artmatr」目前在紐約、波士頓及以色列設有實驗室，崔特預計還會再增設2個研發地點。

「Artmatr」近期還研發出1款類似噴墨印表機的機器，它擁有700個獨立噴嘴，每一個都能畫出比眉毛還細的線條；這些繪圖助手雖然昂貴，售價從8萬5000美元至11萬美元不等，但還是有不少新潮流藝術家預訂，希望能藉由新技術運用，創作出截然不同的畫作。

傳統繪畫結合科技運用，讓藝術家可以透過光學追蹤系統「隔空」作畫。路透
傳統繪畫結合科技運用，讓藝術家可以透過光學追蹤系統「隔空」作畫。路透
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