二戰倖存者：正視歷史才能學到真正教訓

2018-05-01 12:32 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



多位出席麻省理工學院教授鄭洪「文學科學70年報告會」中的中日抗日戰爭倖存者，4月28日也分享經歷，稱揚鄭洪教授真實展現歷史的堅持。

達特茅斯麻州大學(UMass Dartmouth)退休吳教授在報告會上回憶當年所有大型交通工具都被政府部隊徵用，日軍襲擊時，他和母親與成千上萬難民一起逃命的故事，還展示數張珍貴的歷史圖片。吳教授在會後受訪時表示，真實展現，才能學到真正的教訓，歷史比科學研究更重要，關乎人民和民族的未來。

多位觀眾描述在報刊、雜誌、日軍回憶錄或是紀錄片中看到過當年日本士兵的暴行，包括強暴1歲兒童、刺開肚皮或是隨便挑活人解剖講解培訓士兵等照片或紀錄。三名曾在南京或東北親歷戰爭者講述當年在日軍佔領下東北年輕女孩不敢出門，民眾身上有中醫治療痕跡就被認為是傳染被槍斃；而在南京，日軍將一排民眾用繩子穿到一起，一併踢下玄武湖等見聞。

現場也有不同觀點。一名日軍入侵時在北京的耆老說，當時在北京見到日軍欺負凌辱中國人，但沒見到殺人。之後兩個師團軍紀不嚴，在河北亂殺亂砍，而大部分殘暴行為也是集中在兩三個師團所為。他說，將中國人的身份拿掉來看待歷史會有不同的角度。

有名曾在日本留學的觀眾表示，日本學術界和平民認為南京大屠殺死亡30萬人不合情理，他們認為中國統計不嚴謹，日本在遭遇原子彈後死傷人數詳細統計到每家每戶。

對於兩位的觀點，鄭洪回應道，日軍當時大規模殘殺行為集中在12月中至1月底的六周，二戰中中國的遭遇無疑是最慘的，南京作為當時國民政府所在地是最受關注的城市。全國其他城市的傷亡也很慘重。他說，中國學術界對於南京大屠殺具體死亡人數至今沒有一致認可的數字，因為當年很多人搬入搬出南京，戶籍統計不準確，同時在日軍的控制下也沒法進行全面統計。