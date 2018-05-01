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影／南京不哭 還原中日戰爭殘殺史實

2018-05-01 12:29世界日報 記者劉晨懿之／麻州報導

影片來源：記者劉晨懿之

麻省理工學院終身教授、中央研究院院士鄭洪4月28日受蘭亭雅聚及多個本地組織邀請在「文學科學70年報告會」中分享創作長篇小說「南京不哭(Nanjing Never Cries)」的故事。鄭洪強調，「歷史就是歷史，不應該人為渲染，而應真實展現。」

麻省理工學院終身教授、中央研究院院士鄭洪4月28日受蘭亭雅聚及多個本地組織邀請在...
麻省理工學院終身教授、中央研究院院士鄭洪4月28日受蘭亭雅聚及多個本地組織邀請在「文學科學70年報告會」中分享創作長篇小說「南京不哭(Nanjing Never Cries)」的故事。 劉晨懿之
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年過八旬的著名物理教授鄭洪歷時十年、親自到南京居住收集資料，訪問南京大屠殺倖存者，創作英文小說「南京不哭」。談萌生創作時刻，鄭洪回憶1995年4月的一段往事。當時在MIT的一個討論會，三名美國人和一名日本主講人分享對日本廣島事件和二戰的看法。四人熱議當時日本民眾所遭受的災難最慘痛，與親歷抗戰的鄭洪所理解的情況截然不同。鄭洪當時舉手發問，「如果一群強盜進進你家，強暴你妻子，殺掉你孩子，還準備割你喉管時警察來了制服強盜，難道這是警察暴力執法事件嗎？」全場靜下來，尷尬過後，四位主講人繼續討論當年避免美國投原子彈的各種可能，只有日本主講人私下表示贊同他觀點。

其後一名主講人在MIT雜誌刊文的觀點以及他寫信回應被刪減的經歷，讓他下決心寫書，讓西方看到這段歷史的真實情況。他參考大量西方資料先以英文出版，後推出中文版。

鄭洪認為，中日戰爭是場種族歧視下的大屠殺。當時日本士兵將中國人認作低一等的人種，隨意殺害、姦淫擄掠。他說，正如楊振寧教授在清華一次演講中所說，日本當年對中國人殘殺的悲慘程度相較於納粹對待猶太人，有過之而無不及。

他認為歷史應該被完整真實展現，創作前特別到南京居住，了解南京人的生活和心理，收集倖存者經歷，在感覺自己已有些「南京人」模樣後才開始創作。他說，這部小說主要是講人性的故事，以親歷者遭遇為基礎，在悲慘的大背景下，展現父女、男女和朋友間的真情。

警察強盜制服

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