大馬反假新聞 首例丹麥人認罪

2018-04-30 23:22 中央社 吉隆坡30日專電



一名葉門裔丹麥籍男子在網路上指控馬來西亞警方延遲救人，遭大馬警方提控，成為第一個在反假新聞法下遭提控的人士，今天被判拘役一星期及罰款1萬令吉。 46歲的蘇雷曼（白衣）是丹麥馬場的洗馬工人，在馬來西亞法院俯首認罪，承認惡意散步不實消息，被判處入獄一星期及罰款1萬令吉（約新台幣7萬5000元）。美聯社 分享 facebook

46歲的蘇雷曼（Salah Salem Saleh Sulaiman）是丹麥馬場的洗馬工人，今日在馬來西亞法院俯首認罪，承認惡意散步不實消息，被判處入獄一星期及罰款1萬令吉（約新台幣7萬5000元）。

不過，被告在法庭上解釋不清楚馬來西亞法律，除了向法庭不斷道歉，承認本身犯錯外，也強調視頻無意傷害任何人，並在等待判決時身體不斷發抖，聽到判決後手抱頭，表示無力支付這筆罰款。

一旦被告無法繳付罰款，則須以坐牢1個月代替，刑期從4月23日被捕日算起。

根據控狀，被告在本月21日早上6時50分至9時之間，在吉隆坡以「salah sulaiman」之名在YouTube上傳「巴茨在吉隆坡遭謀殺，阿拉賦予我們代表」的視頻，內容指巴勒斯坦教授巴茨（Fadi Mohammad al-Batsh）中槍時，他在現場目睹巴茨仍有呼吸，但馬來西亞警方遲至50分鐘後才抵達案發現場，導致傷者不治身亡，因此認為警方是延誤救人時機的罪魁禍首。

不過，馬來西亞警方否認這項指控，並指在案發後8分鐘就抵達案發現場處理，因此將這名丹麥籍男子提控上庭。

馬來西亞地方法院檢察官表示，被告面對一項主要控狀及一項額外控狀（additional charge）。主要控狀包括被告違反反假新聞法令第4（1）條文（編造、提供、出版虛假新聞或載有虛假新聞的刊物）。

額外控狀指被告在知情之下，發布上述含有虛假消息的視頻，意圖傷害他人感受，違反1998年通訊及多媒體法令第233（1）（a）條文，並在相同法令233條文下被治罪。

最後，主控官也援引反假新聞法令第6條文命令被告必須移除有關視頻，否則將會構成另一個罪行。

2018年反假新聞法令於4月11日正式生效。

巴勒斯坦35歲教授巴茨於4月21日早上6時左右，在馬來西亞首都吉隆坡郊外街道上被暗殺，身中4槍當場身亡。他的家人指控是以色列情報機構摩薩德所為。馬來西亞當局次日為巴茨驗屍，但報告尚未公布，各界已有若干揣測。