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印度農民團體6月大示威 拒運農產品到城市

2018-04-30 23:26中央社 新德里30日專電

110個農民組織合併組成的印度全國農民聯盟將從6月1日起在全印度展開10天示威，且在這段期間停止運送農產品到城市，並提出貸款豁免等3項訴求。

印度「國際亞洲新聞社」（ANI）今天報導，全國農民聯盟（RKM）宣布，農民們預定6月1日到10日在全印度發動示威，以突顯印度農民的困境，抗議印度政府的政策；農民在示威期間將不會運送農產品到城市，也不會進行採購。

RKM也向印度政府提出3項訴求，包括貸款豁免、確定最低保證收購價格及關係農業補償的一些相關成本增加50%等。

此外，RKM並把6月5日訂為「恥辱日」，向農民組織去年6月6日在馬德雅省（Madhya Pradesh）曼德紹（Mandsaur）示威時，被警察槍殺的5名農民致敬。

印度有60%的人口從事農業，但每年有許多農民因乾旱、病蟲害等導致農產品收成不佳或收購價格太低等因素，無法償還貸款而自殺。

根據印度政府統計，農民自殺人數占印度所有自殺人數的11.2%；印度每年平均有超過1萬2000名農民自殺，又以馬德雅省平均每8小時有一個農民自殺，最為嚴重。

因此，一些農民組織去年6月在馬德雅省發動示威，要求貸款豁免、提高收購價格等訴求，但活動最後出現暴力事件，警方在曼德紹槍殺5名參與示威農民。

農民印度殺人

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