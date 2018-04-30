南極洲冰河崩塌風險日增 英美攜手研究

2018-04-30 22:41 中央社 奧斯陸30日綜合外電報導



南極洲西部的史威茲冰河面積不斷縮小，推升全球海平面。英國和美國今天推出斥資2500萬美元的計畫，將研究這處大冰河崩塌的風險。

路透社報導，100名科學家參與這項為期5年的研究，將是1940年代以來南極洲最大型的聯合科研項目。從格陵蘭到南極洲，冰河正在融化，而人為的全球暖化加速這股趨勢。

英國自然環境研究委員會（Natural EnvironmentResearch Council）和美國國家科學基金會（NationalScience Foundation）在聯合聲明中表示，科學家將對面積與美國佛羅里達州差不多大的史威茲冰河（Thwaites Glacier）進行研究。

英國科學大臣吉馬（Sam Gyimah）說：「海平面上升是全球重要議題，無法由單一國家獨自應付。」

史威茲冰河和附近的松島冰河（Pine IslandGlacier）是南極洲消退速度最快的兩大冰河。

如果這兩條冰河突然崩塌，造成深入內陸的冰層加速流入海洋中，全球海平面可能升高逾一公尺，從上海到舊金山等低窪沿海區域都會受到威脅。

聲明指出，科學家會到全世界最偏遠的當地，運用飛機、熱水鑽頭、衛星量測、船和機器人潛艇進行研究，以了解「冰河是否會在未來數十年或數個世紀內開始崩塌」。