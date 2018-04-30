親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會聚焦
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南極洲冰河崩塌風險日增 英美攜手研究

2018-04-30 22:41中央社 奧斯陸30日綜合外電報導

南極洲西部的史威茲冰河面積不斷縮小，推升全球海平面。英國和美國今天推出斥資2500萬美元的計畫，將研究這處大冰河崩塌的風險。

路透社報導，100名科學家參與這項為期5年的研究，將是1940年代以來南極洲最大型的聯合科研項目。從格陵蘭到南極洲，冰河正在融化，而人為的全球暖化加速這股趨勢。

英國自然環境研究委員會（Natural EnvironmentResearch Council）和美國國家科學基金會（NationalScience Foundation）在聯合聲明中表示，科學家將對面積與美國佛羅里達州差不多大的史威茲冰河（Thwaites Glacier）進行研究。

英國科學大臣吉馬（Sam Gyimah）說：「海平面上升是全球重要議題，無法由單一國家獨自應付。」

史威茲冰河和附近的松島冰河（Pine IslandGlacier）是南極洲消退速度最快的兩大冰河。

如果這兩條冰河突然崩塌，造成深入內陸的冰層加速流入海洋中，全球海平面可能升高逾一公尺，從上海到舊金山等低窪沿海區域都會受到威脅。

聲明指出，科學家會到全世界最偏遠的當地，運用飛機、熱水鑽頭、衛星量測、船和機器人潛艇進行研究，以了解「冰河是否會在未來數十年或數個世紀內開始崩塌」。

南極崩塌英國

相關新聞

威廉王子、凱特喜迎第三胎 IG慶祝結婚7週年

2018-04-30 20:53

我不快樂 澳洲104歲科學家將赴瑞士安樂死

2018-04-30 17:40

影／隱藏攝影機當成鵝卵石 貪玩企鵝想一口叼走

2018-04-30 16:56

西敏宮廣場銅像：柴契爾都無法立足，「她」辦到了

2018-04-30 14:01

馬克宏贈川普樹苗 神秘消失

2018-04-30 12:46

印度推認養遺址計畫 挨批將古蹟私有化

2018-04-30 11:36

未來的列車：高加索封印的「鐵之絲路」

2018-04-30 09:31

英頂尖大學作弊飆增30% 打擊英國教育名聲

2018-04-30 09:04

海星狂吃珊瑚 澳砸112億搶救大堡礁

2018-04-30 00:49

華裔博士生善用科技 尋找阿茲海默症解藥

2018-04-30 00:04

整整16年…飛越一萬多公里去愛

2018-04-27 10:49

中國科技巨頭大搞性別歧視 還把「女神」當徵才誘餌

2018-04-26 16:00

看日本三個沒落凋零的超高齡小鎮 如何絕地轉生

2018-04-25 15:45

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54
看更多

熱門文章

5月5日平壤時間改首爾時間 統一韓鮮半島時區

2018-04-30 07:23

傳黃之瀚訪台讓川普怒 華郵評論：川普惠台無人稱頌

2018-04-30 11:31

比南北韓更無解 史上最令人傻眼的和約

2018-04-30 11:00

WSJ社評：不論F-35或最新F-16 美應售戰機予台灣

2018-04-30 09:21

俄海上核電廠首航 挨批北極車諾比

2018-04-30 00:49

航空公司頭等艙高檔被枕 常被順手牽羊

2018-04-30 09:11

見家長卻愛上男友爸 英女：看一眼就被電到

2018-04-30 16:15

中國大陸悍拒美國兩大苛刻的貿易要求 自認能抵抗

2018-04-30 20:44

歐洲貨幣虛胖？美元空翻多

2018-04-29 23:31

川金會地點快定了？ 川普建議在和平之家見金正恩

2018-04-30 20:54

兩韓要一起上班囉！在開城設聯合辦事處　有望6月運轉

2018-04-30 13:58

華郵：因川普上台受益 台灣為什麼很少人為此慶幸？

2018-04-30 11:54

海星狂吃珊瑚 澳砸112億搶救大堡礁

2018-04-30 00:49

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-30 07:57

簽名一碰就掉 法美術館藏名畫逾半是假

2018-04-30 11:29

9旬嬤遭寄生蟲活活啃噬至死 家屬告養老院

2018-04-30 12:15

T-Mobile以265億美元買下Sprint 在美聯手布局5G網路

2018-04-30 06:44

華裔博士生善用科技 尋找阿茲海默症解藥

2018-04-30 00:04

赴日旅遊就醫積欠醫藥費 未來恐遭拒絕再入境

2018-04-30 13:34

「疾風世代」悲歌！當年協助英戰後重建 如今面臨遣返

2018-04-30 12:18

歐經濟不夠力 歐元面臨減肥

2018-04-30 00:04

威廉王子、凱特喜迎第三胎 IG慶祝結婚7週年

2018-04-30 20:53

大改觀！民調：逾6成南韓人相信北韓願意去核化

2018-04-30 09:48

停止敵對行動不是口頭說說 南韓明撤邊界宣傳大聲公

2018-04-30 10:21

蘋果回饋股東 至少加碼近3兆

2018-04-29 23:43

我不快樂 澳洲104歲科學家將赴瑞士安樂死

2018-04-30 17:40

歐盟打算出手重擊共和黨票倉 反制川普關稅

2018-04-30 20:52

哈佛生投資加密幣 顛覆華爾街

2018-04-30 00:04

川普2度缺席記協晚宴 諧星狠嘲白宮發言人惹議

2018-04-30 14:11

英頂尖大學作弊飆增30% 打擊英國教育名聲

2018-04-30 09:04

北韓5月關閉核試場 邀美韓見證

2018-04-30 00:49

澳洲創業檔 打網紅牌…變身億萬富豪

2018-04-30 00:04

順得滿66號運毒印尼 落網4台嫌恐判死

2018-04-30 22:25

台ADR上周五全漲 台積電不動

2018-04-30 06:58

高中生的淚 激盪槍枝管制潮

2018-04-30 00:04

兩韓高峰會成功 文在寅支持度再衝到70%

2018-04-30 10:48

iPhone X傳庫存待消化 Q2產量僅800萬支

2018-04-30 11:32

川普4周內見金正恩 自誇促成兩韓峰會

2018-04-30 00:49

文在寅要把板門店宣言變成法律 以免人去政息

2018-04-30 22:36

阿富汗首都連環爆！至少21死 法新社攝影記者喪生

2018-04-30 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top