大馬反假新聞法首度開鍘 丹麥遊客判刑一週

2018-04-30 22:28 中央社 吉隆坡30日綜合外電報導



馬來西亞月初通過「反假新聞法」，一位丹麥男子今天承認違法後被判監禁一週，成為因這項受爭議法律遭判刑的第一人。

法新社報導，這項新法規定，蓄意散播不實資訊者可判處6年徒刑及龐大罰金。此法激起人權團體的憤怒，他們認為它的目的是打擊不同意見。

46歲的葉門裔丹麥人蘇雷曼（Salah Salem SalehSulaiman）承認，一名巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）成員在吉隆坡被槍殺後，他製作影片上傳到YouTube，指控救護機構反應太慢。

據稱是製造火箭專家的巴茨（Fadi al-Batsh）21日前往參與拂曉祈禱時，遭騎乘機車的槍手擊斃。巴茨的家人指控以色列的間諜機構是這起暗殺行動的幕後黑手；這個猶太國家已否認涉及這件謀殺案。

蘇雷曼沒有聘請律師，他今天在吉隆坡出庭時穿著白色長袍，戴了綠色無邊便帽，他表示不懂馬來西亞的法律。

蘇雷曼用英文表示：「我承認我犯了一個錯，因為我沒有詢問這個國家的法律作何規定。」

法庭上播放了一段長約2分鐘的影片，顯示蘇雷曼用阿拉伯語抱怨槍擊案後警方及救護車的反應遲緩。

當局反駁他的言論。

法官諾爾（Zaman Mohamad Noor）判決蘇雷曼監禁一週，23日被捕後坐牢的時間可以計算在內，另外判處1萬令吉罰金（新台幣約7萬5000元）。若蘇雷曼無法繳交罰金，他將須再服刑一個月。

蘇雷曼是在到馬來西亞旅行10天時犯案，他表示沒有足夠的錢支付罰金。他家有3個妻子及6個小孩。

這項禁止假新聞的法律令民眾擔憂政府意在打擊批評，特別是5月9日就將舉行大選。

立場超然的新聞網站「當今大馬」（Malaysiakini）上週對這項法律發出第一項挑戰，質疑此法違反憲法對於言論自由的保障。