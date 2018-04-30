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英頂尖大學作弊飆增30% 打擊英國教育名聲

2018-04-30 09:04聯合報 記者郭宣含╱即時報導

英國頂尖大學作弊學生人數在三年內飆增30%，專家警告校方忽視學生作弊問題，恐威脅...
英國頂尖大學作弊學生人數在三年內飆增30%，專家警告校方忽視學生作弊問題，恐威脅英國教育名聲。圖為劍橋大學一隅。路透
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英國衛報報導，英國頂尖大學作弊學生人數在三年內飆增30%，專家警告校方忽視學生作弊問題，恐威脅英國教育名聲。

衛報基於資訊自由從號稱「英國的常春藤聯盟」的「羅素大學集團」（Russell Group）收集到的數據指出，學術不端行為的案件數在2014-15學年和2016-17學年間從2640件增至3721件，足足增加30%。

羅素大學集團由英國24所一流大學組成，包括牛津大學和劍橋大學等。專家對於羅素大學集團學生的作弊情形感到憂心。

倫敦帝國學院資深講師、英國論作弊專家蘭卡斯特（Thomas Lancaster）表示，許多年輕人承受的壓力比以前更大，他們往往利用作弊幫他們取得學位。在網路取得付費論文也比以前更容易。

蘭卡斯特指出，雖然大學逐漸會記錄這類事件，但常常未能持續處理學生作弊的問題，很多教職員認為「這不是他們的問題」。

英國政府擔憂「作弊合約」（contract cheating）的問題，即學生雇用槍手寫作業。雖然英國前教育部長強森（Jo Johnson）去年曾宣布打擊作弊合約，但羅素大學集團中僅有一些大學有相關紀錄，多數學校未更新。

蘭卡斯特認為，大學應該加強記錄學生各類學術不端的行為，目前仍舊缺乏作弊合約學生的確切數目。

英國高等教育品質保證局（QAA）的金伯（Ian Kimber）表示，作弊持續威脅英國高等教育優秀的名聲，他也坦承去年公布給校方偵查處理作弊合約的建議需改善。

英國教育部發言人表示已要求QAA、英國大學和英國全國大學生聯合會一起擬定新規範。

英國教育部大學生

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