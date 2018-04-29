翁山挽聲譽 允聯國入緬甸訪難民

2018-04-29 17:55 世界日報 編譯中心／綜合28日電



緬甸國務資政翁山蘇姬准許聯合國官員進入緬甸，為安排大批洛興雅難民返回若開邦作準備，預計能推進協助8000名難民重返當地。翁山的幕僚希望此舉能成為其改善與國際社會關係的一個轉捩點，恢復她因這場危機嚴重受損的聲譽。

衛報報導，聯合國安理會15個成員國的高級外交官28日起前往孟加拉和緬甸四天，力促緬甸容許這些難民返回家園，並採取措施結束數十年來洛興雅穆斯林面對的歧視。

據悉，由科威特、英國及秘魯領導的安理會外交官視察團，28日先到訪孟加拉的科克斯巴扎爾（Cox`s Bazar）難民營，與洛興雅難民見面，之後會乘直升機到聯合國指稱發生種族清洗的若開邦，視察當地受襲的多條村莊，並會跟翁山蘇姬會談。

科威特駐聯合國大使奧泰比（Mansour Al-Otaibi）表示，此次到訪並非要羞辱或指摘緬甸，「我們來是看看有什麼可幫忙，以及如何推進事件」。不過，聯合國難民事務高級專員最近指出，緬甸境內情仍未有利難民安全和有尊嚴地回去。

緬甸政府去年8月在若開邦北部展開軍事鎮壓，導致70萬洛興雅人逃亡到鄰國孟加拉，聯合國安理會力促緬甸容許這些難民返回家園，並採取措施結束數十年來洛興雅穆斯林面對的歧視。

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