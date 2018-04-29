秘魯發現逾百骨骸 「美洲最大幼童獻祭」

2018-04-29 17:54 世界日報 編譯中心／綜合28日電



「國家地理雜誌」（National Geographic）日前宣布，秘魯考古學家發現有史以來最大的孩童獻祭證據，超過140名小孩被殺死葬在200頭羊駝旁，約550年前在一場儀式中作為獻祭。

法新社報導，這個地點位在拉利伯塔德省（La Libertad）面對太平洋的一處懸崖，這裡是奇穆文明（Chimu）起源的北部區域。奇穆人是前哥倫布時期敬仰月亮的古人。

這處懸崖就在西北部沿海城市特魯希略（Trujillo）外頭。擁有80萬居民的特魯希略是秘魯第3大城。

「國家地理雜誌」表示：「儘管阿茲提克（Aztec）、馬雅（Maya）和印加（Inca）的人類獻祭已記載在西班牙殖民的編年史和現代科學挖掘中，但本次前哥倫布時期、鮮為人知的奇穆文明的大規模孩童獻祭，是美洲史無前例的發現──如果不是全世界。」

另據衛報報導，當中發現的兒童遺體去世時年齡介乎5至14歲，均面向太平洋海邊。遺址內亦有200隻年幼駱馬遺體，全部面向安第斯山脈，相信是同期下葬。而兒童的胸骨上有傷痕，肋骨亦移位，反映祭祀者可能以刀子割開兒童胸口，挖出「心臟」獻祭後埋葬。

美國哈佛大學考古學及民族學專家奎爾特（Jeffery Quilter）正帶領研究團隊分析該批兒童遺骸的DNA，確認彼此間有無親屬關係，並找出獻祭兒童來自何處。 獻祭？秘魯發現大量幼童骨骸。 歐新社 分享 facebook

獻祭？秘魯發現大量幼童骨骸。 美聯社 分享 facebook