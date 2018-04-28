法國搶救剩食有成 接下來要管剩衣

2018-04-28 23:14 中央社 巴黎28日專電



法國近年致力打擊食物浪費的行為，已看到初步成效，接下來，政府把目光放在較少人關注的衣物浪費問題，有意禁止服裝品牌任意丟棄未售出的新衣。

法國於2016年規定大型商場必須把未能售出的食物捐贈給慈善團體，不可丟棄或銷毀，當時是全球第一個頒布反浪費食物法案的國家。

農業部表示，法案頒布兩年來，獲得很正面的成效，慈善團體收到的食物捐贈增加了22%，義大利、秘魯、芬蘭也相繼跟進。

法國政府去年4月再度宣示打擊浪費食物行為，國會正討論強制餐飲業者提供免費讓客人打包吃不完食物的措施，目標是在2025年把浪費食物量比現在減少一半。

在搶救剩食方面稍有效果後，政府打算開始搶救「剩衣」，也就是沒賣出去的新衣。

總理菲力普（Edouard Philippe）這週提出循環經濟的改革綱要，其中提到，政府有意在2019年之前提出禁止丟棄未售出新衣的規定，可能強制服裝品牌與慈善團體建立聯繫，以便捐贈衣物。

法國有些團體專門收集舊衣物，把狀態好的洗淨再出售或贈與，有損傷的就做成抹布或其他纖維，最知名的團體之一就是Emmaus。

Emmaus副執行長法亞（Valerie Fayard）接受環境觀察平台Novethic訪問時說，政府的意向是個好消息，從現在到明年，政府有時間調查現況，包括有多少衣物被丟棄、服裝品牌處理未售出衣物的程序等。

近年流行的「快時尚」經常為人詬病，這類服裝以低價吸引消費者，不時傳出生產端剝削勞工、製造環境污染等消息，大量製造、快速更新的特性，也容易導致大量廢棄物。

費加洛報（Le Figaro）報導，去年10月，丹麥電視節目Operation X調查發現，服裝品牌H&M把未售出的衣物燒毀，數量可能達一年十餘公噸，H&M承認確有其事，但聲稱只有不完全符合安全規範、不能販售也不能回收的產品才送去焚燒。

另外，服飾零售品牌Celio近期也被發現丟棄衣物，在法國社群網路引起公憤。

報導引用非營利組織Eco TLC資料表示，紡織業是僅次於石油業的最大污染產業，無論製造過程或運輸都對環境造成很大負擔，法國人每年購買60萬公噸衣物、織品和鞋子，卻只有1/3回收再利用，還有很大改善空間。