日本相撲土俵凸顯性平問題 打破現狀不易

2018-04-28 22:53 中央社 東京28日專電



日本市長在相撲比賽的土俵上昏倒，護士衝上急救被要求離開。圖／擷自影片 分享 facebook 日本相撲土俵「女性禁令」引發關注，日本一橋大學教授洪郁如說，此事凸顯日本性別平等問題，雖然看到打破現狀的可能性，但是也可以預想阻力依然不小。

日本舞鶴市長4日在相撲表演場地「土俵」內昏倒，具護士資格的女性進入土俵急救，卻被裁判以廣播請下來。日本相撲協會隨後除感謝這位女性協助急救，也對裁判不恰當作法致歉。

長期關注日本社會議題的洪郁如接受中央社記者採訪時說，和其他世界各國一樣，所謂「性別平權」的理念，在21世紀今天的日本社會同樣具有「政治正確性」，但實際面臨現實問題時，組織所呈現的卻是另一套思考邏輯和運作方式。

她說，仔細分析日本相撲協會在因應外界批評時的處理方式，其實在日本是非常典型的性平問題「危機處理」模式，將爭論點縮小為臨場應對的問題，避免回答對組織的核心「原理」、「原則」的挑戰。

洪郁如表示，也就是說，緊急狀況基於人道主義，女性進入土俵在這種特殊情況下是可以諒解的，因此協會為當天處理不當道歉，裁判不應該廣播叫正在救人的女性離開土俵。

她說，換句話說，這些「突發狀況」可以另外處理，但組織的「基本規範」還是神聖不可侵犯。

洪郁如說，日本學者對所謂「傳統」的批評，多集中在相撲土俵的女性禁令並非自古以來的「傳統」；有學者指出這是明治時代開始的「虛構」，因為古代也有女子相撲，且傳統並非不變的。

她說，也有人指出許多原本禁止女人進入的佛教聖地，戰後配合時代演變都已不再是禁忌；然而，日本相撲協會還是堅持「維護傳統」。

洪郁如說，在起先的一連串議論中，可以看到廢止對女性設限的種種呼籲，卻幾乎不見類似「性別平等」的字眼。

她說，戰後70年代日本女性解放運動至今，經過這半世紀，即使性別平權在日本獲得政治正確性，許多場面，它往往只被作為一種免罪符式的「宣稱」。深受性別不平等之害，或欲改變現狀的日本女性，一般也不會輕易高聲呼籲「性別平權」，以避免被貼上「女權主義」或「女權運動者」的標籤，被視為某種偏執狹隘又「特殊的一群人」，因而喪失本身理念的普遍性或代表性。

洪郁如說，她始終認為，日本的性別平等問題，無法切割在社會家庭組織的結構與運作原理之外，若以性平「進化論」式直線思考，從高處來批評日本女性「妳們為什麼不站起來？」恐有失公允。

她表示，這些身處社會、職場、家庭的女性們，面對生活中各式各樣因性別衍生的問題時，很少去衝撞權力結構，基本上較傾向採取低調而謹慎的態度，在「超穩定結構」內部緩慢去結盟突破，但也因漸進策略無法即刻解決眼前的困境，而苦惱鬱悶。

洪郁如說，大津市的女市長越直美日前表示，要連結全國女性首長向主管體育行政的文部科學省請願，爭取「土俵上的男女平等」。這是她在這次事件中第一次看到有人公開呼籲「男女平等」，而這在今天的日本社會是非常難得的，雖然可以在這裡看到日本女性以培力與結盟的方式打破現狀的可能性，但是也可以預想到阻力依然不小。