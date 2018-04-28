小阿菲走了 英罕病童拔管終不敵病魔

2018-04-28 23:01 中央社 倫敦28日綜合外電報導



英國末期病童阿菲．伊凡斯（Alfie Evans）。 美聯社 分享 facebook 英國末期病童阿菲．伊凡斯（Alfie Evans）患有罕見退化性神經疾病，醫生23日撤除小阿菲的維生系統後，他卻奇蹟存活。但他的父母今天表示，小阿菲已在醫院病逝。

23個月大的小阿菲過去倚賴呼吸器維生，法院宣判醫生可放棄治療，父母為此與院方纏訟已久，天主教教宗方濟各（Pope Francis）也曾介入表態，呼籲各界竭盡所能。

小阿菲的父母湯姆．伊凡斯（Tom Evans）及凱特．詹姆士（Kate James）於臉書發布聲明表示：「我們的寶貝今天凌晨2時30分（台北時間早上9時30分）成為天使，我們感到悲痛，感謝大家的支持。」

法新社報導，小阿菲於利物浦「阿爾德海伊兒童醫院」（Alder Hey Children's Hospital）接受治療，他的父母曾針對法院裁定不得前往羅馬尋求治療而提出上訴，但在25日遭法官駁回。

醫院先前認定進一步治療不符病童最佳利益，雙親為此與醫院鬧上法庭，院方23日獲高等法院同意後關閉呼吸器。

方濟各曾多次介入這起事件而引起全球關注，尤其是義大利及波蘭。

方濟各本週稍早在推特上表示，他願小阿菲的父母「獲准嘗試新的治療機會」。

湯姆．伊凡斯曾赴梵蒂岡與方濟各會面，當時他請教宗「救救我們的兒子」。

義大利也已經授予小阿菲義國國籍，以便讓他轉院到羅馬的兒科醫院「耶穌聖嬰醫院」（Bambino Gesu Hospital）接受救治。