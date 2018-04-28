女性禁令是否解禁 日本相撲協會將民調

2018-04-28 23:00 中央社 東京28日專電



日本市長在相撲比賽的土俵上昏倒，護士衝上急救被要求離開。圖擷自 Youtube 分享 facebook 日本相撲的「土俵」一直存在禁止女性進入的傳統，但日前一名女性進入土俵內為市長急救被要求離開，引發討論。日本相撲協會將透過民調等方式，研究是否解除「女性禁令」。

日本放送協會（NHK）報導，日本舞鶴市長4日在相撲表演場地「土俵」內昏倒，具護士資格的女性進入土俵急救，卻被裁判以廣播請下來。日本相撲協會隨後除了感謝這位女性協助急救，也對裁判的不恰當作法致歉。

隔天，兵庫縣寶?市女性市長中川智子出席相撲巡迴表演，要求進入土俵致詞被拒。她後來拜會相撲協會，提出讓女性進入土俵的期待，引發外界討論相撲的「女性禁令」。

因此，相撲協會今天舉行理事會交換意見。

相撲協會理事長八角信芳發表談話指出，女性之所以無法進入土俵，除了相撲是神事的起源及維護相撲傳統外，基於土俵是男人的戰場與鍛鍊場的規範，所以繼承了不讓女性進入的習慣，並沒有歧視女性的想法。

他說，有關這個問題，希望給他們一點時間，未來將對一般民眾進行民調，持續研究女性能否進入土俵。

另外，不讓女童參加相撲巡迴表演時的兒童相撲，八角信芳再度說明，此舉是為了避免女童受傷，但未來也會重新檢視實施方式，在不會造成受傷的情況下，研究讓女童參加兒童相撲。

相撲土俵出現「女性禁令」的時期，目前雖然沒有詳細的文獻記載，但日本相撲協會表示，相撲是祈求五榖豐收的神事起源，且土俵被視為是男人進入的神聖戰場，成為禁止女性進入的理由。

日本第一位女性官房長官森山真弓，1990年時雖然希望進入土俵頒給優勝力士獎杯，卻遭日本相撲協會拒絕。

同樣地，2000年時，第一位女性大阪知事太田房江主張要進入土俵內頒發知事獎，也不被相撲協會允許，最終沒能如願進入土俵。

受到這些事件影響，日本東海大學2004年到2006年間進行調查，結果超過6成受訪者並不反對「女性禁令」，所以相撲協會一直以來沒有改變「女性禁令」。