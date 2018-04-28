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永生不再是夢？ 新研究讓豬腦離開活體存活36小時

2018-04-28 08:39聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國耶魯大學研究人員維持斷頭豬腦的循環系統，讓豬腦在脫離身體的情況下，成功存活36小時。此實驗引發長生不老的相關討論。

該研究本周刊在《麻省理工科技評論》雜誌，研究目的是在實驗室中發展出一套研究完整人腦的方法，供醫學研究之用。3月28日馬里蘭州貝塞斯達區美國國家衛生研究院（NIH）的腦部科學倫理會中提供諸多研究細節。

雖然目前無證據指出這些動物保持清醒，但有些人認為豬腦可能保有某種層度的意識。

負責該研究的耶魯大學賽斯坦（Nenad Sestan）教授表示，他與他的團隊對100多個豬腦進行實驗。他們發現利用幫浦、加熱器和多袋人造血恢復腦部循環，能夠讓腦部細胞存活並維持正常活動長達36小時。

這項發現讓人格外驚奇，如果該實驗可用於人腦，研究人員就可拿來測試神經失調的新療法。

這項實驗也引發諸多道德顧慮，包括這些大腦是否有任何意識，若有意識是否需要特殊保護，或者這項科技是否可以、是否應該在人類身體不堪使用時，用於腦部移植來延長人類壽命。

研究人員表示，現在需要研發出測試意識的方法並擬定嚴格規範，讓他們在大眾支持的情況下繼續研究。

倫敦大學高等研究所教授布拉克莫爾（Colin Blakemore）表示，有些人考慮保留大腦，等到科技進步再移植到新身體，他對於這類長生不老的需求相當不自在。他認為地球已經有過多人口了，需要把空間留給年輕人和新想法。

美國耶魯大學研究人員維持斷頭豬腦的循環系統，讓豬腦在脫離身體的情況下，成功存活3...
美國耶魯大學研究人員維持斷頭豬腦的循環系統，讓豬腦在脫離身體的情況下，成功存活36小時。路透
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