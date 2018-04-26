親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

動保警察有譜？公共參與平台是萬靈丹？

與名模奉子成婚 日和尚年收破億車庫停滿名車

2018-04-26 12:54聯合新聞網 綜合報導

日本名媛模特兒森泉與和尚奉子成婚，丈夫身家高達數億日圓。翻攝自《每日新潮》。
日本名媛模特兒森泉與和尚奉子成婚，丈夫身家高達數億日圓。翻攝自《每日新潮》。
分享

35歲日本名媛模特兒森泉因懷有5個月身孕，與和尚奉子成婚引發轟動，日媒日前揭露她的和尚先生是寺廟住持，不但家境優渥，事族事業龐大，還曾離過婚，前妻是電視台的美女主播。兩人的故事有如山下智久、石原里美主演人氣日劇《朝5晚9》的翻版。

根據《每日新潮》報導，森泉的丈夫年約45歲，是擁有數百年歷史寺廟的繼承人，寺廟車庫停放了法拉利、賓士、BMW及保時捷等名車。據了解，森泉老公家除了宗教法人本業，家中還經營寵物墓園、外國車買賣、房屋租賃及停車場等事業，事業收入合計可達數億日圓。

報導中指出，森泉是出名的喜歡動物，因供養死去的寵物，才與和尚老公結下情緣。森泉老公長相帥氣，曾有過一段婚姻，前妻是電視台主播，與對方是在BBQ趴上認識，但在3年前離婚。

鄰居表示，森泉老公總是笑咪咪的，逢人必打招呼，今年下大雪的時候，還一個人默默幫周遭剷雪。

森泉喜歡動物，也因為動物與和尚老公結緣。圖擷自森泉Instagram
森泉喜歡動物，也因為動物與和尚老公結緣。圖擷自森泉Instagram
分享

在台灣，民眾對於和尚的期待是清心寡慾、茹素禮佛，更要遵守不飲酒、不殺生和結婚生子的出家眾三大戒律。但是在日本，和尚不但可以喝酒吃肉，而且還可以娶妻生子。

日本僧人被世俗化是從明治維新開始，為了要豎立天皇的權威，因此政府不斷打壓神道，甚至還頒布《肉食妻帶的解禁》命令，要僧人遵守一般民眾的相同的權利，而且僧人不得取特殊法號，要跟一般國民的名字一樣，不讓僧人被神格化。

森泉喜歡動物，也因為動物與和尚老公結緣。圖擷自森泉Instagram
森泉喜歡動物，也因為動物與和尚老公結緣。圖擷自森泉Instagram
分享

和尚模特兒寵物
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

加國警察緝凶「一槍未發」 BBC：美國驚呆了

2018-04-26 11:00

不科學！ 凱特產後7小時美美亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

莫迪里亞尼裸女畫 創拍賣前估價新紀錄

2018-04-25 17:15

看日本三個沒落凋零的超高齡小鎮 如何絕地轉生

2018-04-25 15:45

他雖然全盲又聾 仍成為攝影師

2018-04-25 14:55

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45

敘利亞教師 傳道兼當心理醫師

2018-04-25 14:20

吉卜力樂園2022年開幕 將再現霍爾的移動城堡

2018-04-25 12:48

新聞自由指數 台灣第42亞洲最佳

2018-04-25 12:42

疑加拿大男子槍殺部落巫醫 村民綁頸拖行凌虐至死

2018-04-25 12:02

威廉、凱特第三胎報到 兄姐太耀眼 很多「老三」都自卑過？

2018-04-25 12:00

加勒比海的大一統？「西印度群島聯邦」的短命建國記

2018-04-25 11:35

別再亂丟舊行李箱了！ 日本機場要開徵「處理費」

2018-04-25 10:27

日調查：母猴愛泡湯 泡湯讓猴子也好舒壓

2018-04-04 08:54
看更多

熱門文章

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

11%比950%！ 鴻海股票總回報率與蘋果差很大

2018-04-25 23:13

邱彰預測孫安佐快可回家 將不會有任何犯罪紀錄

2018-04-26 03:16

川普找到失散多年妹妹？ 西班牙鄉下大媽激似川普爆紅

2018-04-26 08:28

加國警察緝凶「一槍未發」 BBC：美國驚呆了

2018-04-26 11:00

女子遛狗以為挖出「馬鈴薯」 回家上網查嚇得奪門而出

2018-04-26 10:49

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18

不科學！ 凱特產後7小時美美亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

美警為阻男子跳橋輕生 動用13輛貨車排車牆

2018-04-25 18:08

蘋果市值 五天蒸發八百億美元

2018-04-25 23:44

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

「我不殺你」 多倫多華裔警員冷靜伏兇獲盛讚

2018-04-26 01:35

影／北韓中國邊防鬆散 鴨綠江畔有人淘金

2018-04-26 08:29

美商務部長：大陸「2025」計畫很可怕

2018-04-25 14:25

美七旬前警察落網 疑為數十年前「金州殺手」

2018-04-26 04:20

美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

2018-04-25 23:34

從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17

孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53

史上最平價的倒車雷達 只需具備汽球、尖叫雞

2018-04-25 20:31

兩國元首不只握手...還牽小手 那些摸來摸去的政治學

2018-04-26 10:00

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

一道兩韓峰會甜點 讓日本大動作抗議

2018-04-25 20:42

北韓宣布廢棄核試場 中國學者：早就崩塌

2018-04-26 00:12

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32

要去板門店得簽生死狀！神秘38度線注意事項大公開

2018-04-26 09:24

相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17

兩韓高峰會 六大看點

2018-04-26 07:44

看好企業財報 道瓊止住五連跌

2018-04-26 06:11

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45

孫安佐出庭 律師有信心撤持有武器罪

2018-04-26 06:11

川普國宴只請了1位民主黨人 共和黨議員都看不下去

2018-04-25 21:57

美債殖利率衝破3% 全球景氣近峰頂？

2018-04-25 23:54

影／加國駕車撞人嫌犯「非自願單身」仇女疑為殺人動機

2018-04-25 13:28

走私電話簿構成叛國罪 北韓6民眾遭槍決

2018-04-25 20:09

南韓「最危險小學」 離南北韓停戰線僅350公尺

2018-04-25 15:18

LGD六年來首季營損凸顯科技出現結構性轉變

2018-04-25 16:55

私下營救菲勞惹惱科威特 菲律賓大使遭驅逐

2018-04-26 09:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top