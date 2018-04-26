與名模奉子成婚 日和尚年收破億車庫停滿名車

2018-04-26 12:54 聯合新聞網 綜合報導



日本名媛模特兒森泉與和尚奉子成婚，丈夫身家高達數億日圓。翻攝自《每日新潮》。 分享 facebook

35歲日本名媛模特兒森泉因懷有5個月身孕，與和尚奉子成婚引發轟動，日媒日前揭露她的和尚先生是寺廟住持，不但家境優渥，事族事業龐大，還曾離過婚，前妻是電視台的美女主播。兩人的故事有如山下智久、石原里美主演人氣日劇《朝5晚9》的翻版。

根據《每日新潮》報導，森泉的丈夫年約45歲，是擁有數百年歷史寺廟的繼承人，寺廟車庫停放了法拉利、賓士、BMW及保時捷等名車。據了解，森泉老公家除了宗教法人本業，家中還經營寵物墓園、外國車買賣、房屋租賃及停車場等事業，事業收入合計可達數億日圓。

報導中指出，森泉是出名的喜歡動物，因供養死去的寵物，才與和尚老公結下情緣。森泉老公長相帥氣，曾有過一段婚姻，前妻是電視台主播，與對方是在BBQ趴上認識，但在3年前離婚。

鄰居表示，森泉老公總是笑咪咪的，逢人必打招呼，今年下大雪的時候，還一個人默默幫周遭剷雪。

森泉喜歡動物，也因為動物與和尚老公結緣。圖擷自 森泉Instagram 分享 facebook

在台灣，民眾對於和尚的期待是清心寡慾、茹素禮佛，更要遵守不飲酒、不殺生和結婚生子的出家眾三大戒律。但是在日本，和尚不但可以喝酒吃肉，而且還可以娶妻生子。

日本僧人被世俗化是從明治維新開始，為了要豎立天皇的權威，因此政府不斷打壓神道，甚至還頒布《肉食妻帶的解禁》命令，要僧人遵守一般民眾的相同的權利，而且僧人不得取特殊法號，要跟一般國民的名字一樣，不讓僧人被神格化。